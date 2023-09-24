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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Ростовской области за последние два года цена подгузников увеличилась в среднем на 200%

Подгузники подорожали минимум вдвое в Ростовской области

24 сентября 2023, 07:28
Фото: pxhere.com
В Ростовской области за последние два года цена подгузников увеличилась в среднем на 200%
В Ростовской области за последние два года цена подгузников увеличилась в среднем на 200%, следует из отчета портала «Продажи.РФ», предоставленном корреспонденту RostovGazeta.

За минувшие два года в Ростовской области значительно подорожали подгузники. Ощутимей всего поднялась цена подгузников американской марки Kanga Care. Они подорожали с 2021 года на 1779%. Также на 1023% увеличилась цена памперсов марки YokoSun. На 549% подорожали подгузники российского производителя Mepsi.

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Подгузники Pampers поднялись в цене не так значительно — всего лишь на 54%. А Huggies, наоборот, за два года даже подешевели — в среднем на 6%.

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