Подгузники подорожали минимум вдвое в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
За минувшие два года в Ростовской области значительно подорожали подгузники. Ощутимей всего поднялась цена подгузников американской марки Kanga Care. Они подорожали с 2021 года на 1779%. Также на 1023% увеличилась цена памперсов марки YokoSun. На 549% подорожали подгузники российского производителя Mepsi.
Подгузники Pampers поднялись в цене не так значительно — всего лишь на 54%. А Huggies, наоборот, за два года даже подешевели — в среднем на 6%.
Ранее водители рассказали, как сильно подорожал бензин в Ростове-на-Дону.