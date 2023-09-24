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Updated Сегодня, 14:16

14-летний мальчик пострадал в аварии с участием BMW в Новочеркасске

Подросток на мотоцикле пострадал в аварии с BMW в Ростовской области

24 сентября 2023, 14:14
Фото: pxhere.com
14-летний мальчик пострадал в аварии с участием BMW в Новочеркасске

Водитель BMW влетел в мотоцикл под управлением подростка в Новочеркасске

14-летний мальчик пострадал в аварии с участием BMW в Новочеркасске, рассказали в ГИБДД Ростовской области.

ДТП произошло минувшим вечером в Новочеркасске на проспекте Платовском. Там водитель BMW Х5 влетел в мотоцикл под управлением 14-летнего мальчика. В результате столкновения школьник получил травмы. На месте аварии ему оказали разовую медицинскую помощь.

Пострадавший в результате ДТП мотоциклПострадавший в результате ДТП мотоцикл
Пострадавший в результате ДТП мотоцикл
Фото: ГИБДД России по Ростовской области

Сами транспортные средства пострадали незначительно. Полицейские продолжают расследование инцидента.

Ранее два человека пострадали в дорожной аварии с участием трех автомобилей на трассе «Ростов — Таганрог».

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