Подросток на мотоцикле пострадал в аварии с BMW в Ростовской области

ДТП произошло минувшим вечером в Новочеркасске на проспекте Платовском. Там водитель BMW Х5 влетел в мотоцикл под управлением 14-летнего мальчика. В результате столкновения школьник получил травмы. На месте аварии ему оказали разовую медицинскую помощь.