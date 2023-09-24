Подросток на мотоцикле пострадал в аварии с BMW в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
ДТП произошло минувшим вечером в Новочеркасске на проспекте Платовском. Там водитель BMW Х5 влетел в мотоцикл под управлением 14-летнего мальчика. В результате столкновения школьник получил травмы. На месте аварии ему оказали разовую медицинскую помощь.
Сами транспортные средства пострадали незначительно. Полицейские продолжают расследование инцидента.
Ранее два человека пострадали в дорожной аварии с участием трех автомобилей на трассе «Ростов — Таганрог».