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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В случае получения ВСУ ракет ATACMS Ростовская область может оказаться в зоне их поражения

Практически вся Ростовская область может оказаться в зоне поражения ракет ATACMS

24 сентября 2023, 12:34
Фото: wikipedia.org
В случае получения ВСУ ракет ATACMS Ростовская область может оказаться в зоне их поражения
В случае получения ВСУ ракет ATACMS Ростовская область может оказаться в зоне их поражения, пишут РИА «Новости».

Власти Украины просят Вашингтон поставить ракеты ATACMS. Дальность их поражения составляет 300 километров. Иностранные СМИ публиковали карту того, куда в теории могут достать ракеты. В зону поражения попала Ростовская область, а также Воронеж и Краснодар.

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Поставят ли власти США ракеты, пока не ясно. Точных сроков поставок в Вашингтоне не называют.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины.

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