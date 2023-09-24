Практически вся Ростовская область может оказаться в зоне поражения ракет ATACMS

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Власти Украины просят Вашингтон поставить ракеты ATACMS. Дальность их поражения составляет 300 километров. Иностранные СМИ публиковали карту того, куда в теории могут достать ракеты. В зону поражения попала Ростовская область, а также Воронеж и Краснодар.
Поставят ли власти США ракеты, пока не ясно. Точных сроков поставок в Вашингтоне не называют.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины.