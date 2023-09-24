Пробка в четыре километра образовалась под Ростовом из-за и концерта блогера

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
ДТП произошло сегодня на Новочеркасском шоссе в Ростовской области. Из-за устранения последствий аварии пробка образовалась на Аксайском проспекте. Затор также есть на близлежащих проспекте Ленина и улице Западной. Движение затруднено в обе стороны.
В Госавтоинспекции подробностями аварии пока не делятся. Информация о ней уточняется.
В социальных сетях пишут, что причиной пробки мог быть и концерт в ТЦ «Мега» некого блогера. В самом торговом центре собрались толпы народа. В пресс-службе «Меги» до этого сообщалось, что на парковке сегодня там выступит певица и блогер Милана Хаметова.
Водителей просят заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.
Ранее два человека пострадали в массовом ДТП на трассе «Ростов — Таганрог».