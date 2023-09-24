Пробка в четыре километра образовалась под Ростовом из-за и концерта блогера

В социальных сетях пишут, что причиной пробки мог быть и концерт в ТЦ «Мега» некого блогера. В самом торговом центре собрались толпы народа. В пресс-службе «Меги» до этого сообщалось, что на парковке сегодня там выступит певица и блогер Милана Хаметова.