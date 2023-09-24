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Published Сегодня, 14:59

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Дорожная авария спровоцировала затор в районе Аксайского проспекта в Ростовской области

Пробка в четыре километра образовалась под Ростовом из-за и концерта блогера

24 сентября 2023, 14:59
Фото: pxhere.com
Дорожная авария спровоцировала затор в районе Аксайского проспекта в Ростовской области
Дорожная авария и концерт блогера спровоцировали затор в районе «Меги» в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».

ДТП произошло сегодня на Новочеркасском шоссе в Ростовской области. Из-за устранения последствий аварии пробка образовалась на Аксайском проспекте. Затор также есть на близлежащих проспекте Ленина и улице Западной. Движение затруднено в обе стороны.

В Госавтоинспекции подробностями аварии пока не делятся. Информация о ней уточняется.

В социальных сетях пишут, что причиной пробки мог быть и концерт в ТЦ «Мега» некого блогера. В самом торговом центре собрались толпы народа. В пресс-службе «Меги» до этого сообщалось, что на парковке сегодня там выступит певица и блогер Милана Хаметова.

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Водителей просят заранее продумывать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее два человека пострадали в массовом ДТП на трассе «Ростов — Таганрог».

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