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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Ростове под стражу заключен мужчина, напавший с аэрозольным пистолетом на полицейского

Психиатры проверят мужчину, напавшего на полицейского в Ростове с пистолетом

24 сентября 2023, 12:06
Фото: pxhere.com
В Ростове под стражу заключен мужчина, напавший с аэрозольным пистолетом на полицейского
В Ростове под стражу заключен мужчина, избивший и напавший с аэрозольным пистолетом на полицейского, рассказали в Следкоме.

В Ростове уголовное дело завели в отношении 45-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

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Преступление он совершил 21 сентября. В тот день участковый увидел буянившего мужчину, который к тому же находился в розыске. Полицейский попытался его задержать, однако ростовчанин стал избивать стража правопорядка, а затем едва не выстрелил в него из аэрозольного пистолета.

Вскоре дебошир был скручен. Сейчас его заключили под стражу. Следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемого.

Ранее RostovGazeta подробно рассказывала об этом инциденте. Он произошел на улице Очаковской.

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