Психиатры проверят мужчину, напавшего на полицейского в Ростове с пистолетом

Преступление он совершил 21 сентября. В тот день участковый увидел буянившего мужчину, который к тому же находился в розыске. Полицейский попытался его задержать, однако ростовчанин стал избивать стража правопорядка, а затем едва не выстрелил в него из аэрозольного пистолета.