Психиатры проверят мужчину, напавшего на полицейского в Ростове с пистолетом

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Ростове уголовное дело завели в отношении 45-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции.
Преступление он совершил 21 сентября. В тот день участковый увидел буянившего мужчину, который к тому же находился в розыске. Полицейский попытался его задержать, однако ростовчанин стал избивать стража правопорядка, а затем едва не выстрелил в него из аэрозольного пистолета.
Вскоре дебошир был скручен. Сейчас его заключили под стражу. Следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемого.
Ранее RostovGazeta подробно рассказывала об этом инциденте. Он произошел на улице Очаковской.