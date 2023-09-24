Ростовчанин забил утюгом пенсионера, испугавшись изнасилования

В Ставропольском крае за убийство человека осудили 18-летнего ростовчанина. Преступление он совершил в селе Дивном в ноябре прошлого года. После активного употребления алкоголя молодой человек проснулся полуголым в постели с незнакомым 64-летним мужчиной. Испугавшись насильственных действий с его стороны, ростовчанин схватил утюг и забил пенсионера насмерть. После этого он включил бытовой прибор в розетку и стал прижигать тело жертвы.