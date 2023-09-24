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Житель Ростова проснулся с другом в одной кровати и убил его утюгом, боясь изнасилования

Ростовчанин забил утюгом пенсионера, испугавшись изнасилования

24 сентября 2023, 10:07
Фото: pxhere.com
Житель Ростова проснулся с другом в одной кровати и убил его утюгом, боясь изнасилования
Житель Ростова проснулся с незнакомым мужчиной в одной кровати и убил его утюгом, боясь изнасилования, пишет 360tv.

В Ставропольском крае за убийство человека осудили 18-летнего ростовчанина. Преступление он совершил в селе Дивном в ноябре прошлого года. После активного употребления алкоголя молодой человек проснулся полуголым в постели с незнакомым 64-летним мужчиной. Испугавшись насильственных действий с его стороны, ростовчанин схватил утюг и забил пенсионера насмерть. После этого он включил бытовой прибор в розетку и стал прижигать тело жертвы.

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Молодой человек в ходе расследования свою вину полностью признал. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что застреливший бывшую жену в барбершопе ростовчанин предстанет перед судом.

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