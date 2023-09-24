Ростовчанин Жигунов отказывается останавливать съемки в Крыму из-за обстрелов

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Уроженец Ростова Сергей Жигунов оказался единственным режиссером, снимавшем этим летом в Крыму, несмотря на атаки ракет и БПЛА. На полуострове он занимался производством детского фильма.
«Первый севастопольский» пишет, что одну из ролей в фильме Жигунова исполнил 9-летний мальчик из Донбасса. На съемочную площадку его привела жена режиссера Виктория Ворожбит. Также в производстве фильма были задействованы дети из Севастополя и других городов Крыма.
Ранее ростовчанин Сергей Жигунов рассказал, зачем притворялся бомжом в Черногории.