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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Ростовчанин Сергей Жигунов не стал отказываться от съемок кино в Крыму

Ростовчанин Жигунов отказывается останавливать съемки в Крыму из-за обстрелов

24 сентября 2023, 16:02
Фото: Pxhere.com
Ростовчанин Сергей Жигунов не стал отказываться от съемок кино в Крыму
Несмотря на сложную прифронтовую обстановку ростовчанин Сергей Жигунов не стал отказываться от съемок кино в Крыму, пишут местные СМИ.

Уроженец Ростова Сергей Жигунов оказался единственным режиссером, снимавшем этим летом в Крыму, несмотря на атаки ракет и БПЛА. На полуострове он занимался производством детского фильма.

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«Первый севастопольский» пишет, что одну из ролей в фильме Жигунова исполнил 9-летний мальчик из Донбасса. На съемочную площадку его привела жена режиссера Виктория Ворожбит. Также в производстве фильма были задействованы дети из Севастополя и других городов Крыма.

Ранее ростовчанин Сергей Жигунов рассказал, зачем притворялся бомжом в Черногории.

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