Ростовчанин Жигунов отказывается останавливать съемки в Крыму из-за обстрелов

«Первый севастопольский» пишет, что одну из ролей в фильме Жигунова исполнил 9-летний мальчик из Донбасса. На съемочную площадку его привела жена режиссера Виктория Ворожбит. Также в производстве фильма были задействованы дети из Севастополя и других городов Крыма.