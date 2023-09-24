Ростовский депутат Бородай дал прогноз, когда закончится спецоперация

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что ждать скоро окончания спецоперации не стоит. «Это всерьез и надолго. Все основные события произойдут позже», — говорит он. Существенные изменения должны произойти в следующем году, они будут связаны с выборами в России, США и Украине.