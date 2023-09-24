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Published Сегодня, 10:38

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Updated Сегодня, 10:40

Ростовский депутат Бородай дал прогноз, когда закончится спецоперация

Ростовский депутат Бородай дал прогноз, когда закончится спецоперация

24 сентября 2023, 10:38
Фото: Midjourney
Ростовский депутат Бородай дал прогноз, когда закончится спецоперация
Ждать скоро окончания боевых действий не стоит, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что ждать скоро окончания спецоперации не стоит. «Это всерьез и надолго. Все основные события произойдут позже», — говорит он. Существенные изменения должны произойти в следующем году, они будут связаны с выборами в России, США и Украине.

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Вместе с тем парламентарий уверен в победе России. Он считает, что ВСУ одержать победу не поможет ни поставки вооружения, ни очередная мобилизация.

Также Бородай добавил, что за время контрнаступления украинские военные смогли взять всего лишь несколько поселков, а местами, наоборот, отступили.

Ранее ростовский депутат Бородай заявил, что из-за снарядов ВСУ у российских бойцов гноятся раны.

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