Солнце и жару до +28 градусов прогнозируют в Ростове с 25 сентября

Синоптики обещают на следующей неделе в Ростове теплую и ясную погоду. Осадков в городе не ожидается. Средняя скорость ветра не превысит четыре метров в секунду. В понедельник, 25 сентября, столбики термометров днем поднимутся до +28 градусов, а вечером — +17. Такая температура в среднем будет в городе на протяжении всей рабочей недели.