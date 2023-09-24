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Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Бабье лето еще на неделю задержится в Ростове

Солнце и жару до +28 градусов прогнозируют в Ростове с 25 сентября

24 сентября 2023, 18:10
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Бабье лето еще на неделю задержится в Ростове
Бабье лето еще на неделю задержится в Ростове, следует из прогноза синоптиков.

Синоптики обещают на следующей неделе в Ростове теплую и ясную погоду. Осадков в городе не ожидается. Средняя скорость ветра не превысит четыре метров в секунду. В понедельник, 25 сентября, столбики термометров днем поднимутся до +28 градусов, а вечером — +17. Такая температура в среднем будет в городе на протяжении всей рабочей недели.

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Ближе к выходным начнется небольшое похолодание. Температура днем опустится до +25 градусов, а вечером — +14 градусов.

Ранее климатолог рассказал, можно ли говорить о глобальном потеплении после лета в Ростове.

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