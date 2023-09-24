Солнце и жару до +28 градусов прогнозируют в Ростове с 25 сентября

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Синоптики обещают на следующей неделе в Ростове теплую и ясную погоду. Осадков в городе не ожидается. Средняя скорость ветра не превысит четыре метров в секунду. В понедельник, 25 сентября, столбики термометров днем поднимутся до +28 градусов, а вечером — +17. Такая температура в среднем будет в городе на протяжении всей рабочей недели.
Ближе к выходным начнется небольшое похолодание. Температура днем опустится до +25 градусов, а вечером — +14 градусов.
Ранее климатолог рассказал, можно ли говорить о глобальном потеплении после лета в Ростове.