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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Стала известна программа Фестиваля гортензий в парке Горького в Ростове 24 сентября

Стала известна программа Фестиваля гортензий в парке Горького в Ростове 24 сентября

24 сентября 2023, 06:05
Фото: Анна Смирнова / rostovgazeta.ru
Стала известна программа Фестиваля гортензий в парке Горького в Ростове 24 сентября
Фестивалем гортензий отметят 210-летие парка Горького в Ростове 24 сентября, программа праздничных мероприятий опубликована на сайте администрации города.

Праздничная программа была рассчитана на все выходные дни с 23 по 24 сентября в парке Горького. Но именно 24 сентября в 19:30 состоится торжественное закрытие фестиваля на Центральной эстраде.

Там же на полтора часа раньше Елена Джумыга исполнит популярные ретро-композиции. А в нижнем партере парка в 15:00 можно будет прийти на танцевальный бал.

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В 12:00 в парке выступят детские коллективы. На 13:00 запланирована мероприятие под названием «Гриб-компост из даров осени». В этот день в парке также с самого утра можно будет посетить различные выставки. Все они посвящены любимому для ростовчан парку.

Ранее метеорологи пообещали, что в воскресенье, 24 сентября, в Ростове будет тепло. Воздух в этот день прогреется до 27 градусов.

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