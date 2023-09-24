Стала известна программа Фестиваля гортензий в парке Горького в Ростове 24 сентября

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Праздничная программа была рассчитана на все выходные дни с 23 по 24 сентября в парке Горького. Но именно 24 сентября в 19:30 состоится торжественное закрытие фестиваля на Центральной эстраде.
Там же на полтора часа раньше Елена Джумыга исполнит популярные ретро-композиции. А в нижнем партере парка в 15:00 можно будет прийти на танцевальный бал.
В 12:00 в парке выступят детские коллективы. На 13:00 запланирована мероприятие под названием «Гриб-компост из даров осени». В этот день в парке также с самого утра можно будет посетить различные выставки. Все они посвящены любимому для ростовчан парку.
Ранее метеорологи пообещали, что в воскресенье, 24 сентября, в Ростове будет тепло. Воздух в этот день прогреется до 27 градусов.