Телевидение перестанет работать в Ростовской области на несколько дней

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Ростовской области с 25 сентября по 19 октября местами будут проблемы с вещанием ТВ и радио. Так, сигнал пропадет в понедельник, 25 сентября, с 10.00 до 14.00 в Ростове-на-Дону. В этот же день с 11.00 до 17.00 перебои в работе ТВ будут в поселке Присальском Дубовского района.
С 25 по 27 сентября останутся без любимых передач жители Киселевки Заветинского района. Сигнал там будет пропадать с 11.00 до 17.00.
26 сентября сигнал радио и ТВ пропадет с 08.00 до 19.00 в Андреевской Дубовского района, в Валуевке Ремонтненского района, в Барило-Крепинской Родионово-Несветайского района и в Солонецком Обливского района.
Наконец, 27 сентября, с 11.00 до 17.00 радио и телевидение перестанут работать в селах Дубовское и Ильинка. На следующий день сигнал пропадет в Александровке Азовского района, Савдя Заветинского и Сиротскиом Дубовского района. В четверг, 29 сентября, в эти же часы не будет работать ТВ в Знаменке Морозовского района и в Маркинской Цимлянского.
Ранее в Ростове-на-Дону начало вещание радио для православных «Вера».