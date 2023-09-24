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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Теле- и радиосигнал будут пропадать местами в Ростовской области в сентябре

Телевидение перестанет работать в Ростовской области на несколько дней

24 сентября 2023, 12:06
Фото: pxhere.com
Теле- и радиосигнал будут пропадать местами в Ростовской области в сентябре
Теле- и радиосигнал будут пропадать местами в Ростовской области в сентябре, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

В Ростовской области с 25 сентября по 19 октября местами будут проблемы с вещанием ТВ и радио. Так, сигнал пропадет в понедельник, 25 сентября, с 10.00 до 14.00 в Ростове-на-Дону. В этот же день с 11.00 до 17.00 перебои в работе ТВ будут в поселке Присальском Дубовского района.

С 25 по 27 сентября останутся без любимых передач жители Киселевки Заветинского района. Сигнал там будет пропадать с 11.00 до 17.00.

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26 сентября сигнал радио и ТВ пропадет с 08.00 до 19.00 в Андреевской Дубовского района, в Валуевке Ремонтненского района, в Барило-Крепинской Родионово-Несветайского района и в Солонецком Обливского района.

Наконец, 27 сентября, с 11.00 до 17.00 радио и телевидение перестанут работать в селах Дубовское и Ильинка. На следующий день сигнал пропадет в Александровке Азовского района, Савдя Заветинского и Сиротскиом Дубовского района. В четверг, 29 сентября, в эти же часы не будет работать ТВ в Знаменке Морозовского района и в Маркинской Цимлянского.

Ранее в Ростове-на-Дону начало вещание радио для православных «Вера».

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