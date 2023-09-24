Телевидение перестанет работать в Ростовской области на несколько дней

В Ростовской области с 25 сентября по 19 октября местами будут проблемы с вещанием ТВ и радио. Так, сигнал пропадет в понедельник, 25 сентября, с 10.00 до 14.00 в Ростове-на-Дону. В этот же день с 11.00 до 17.00 перебои в работе ТВ будут в поселке Присальском Дубовского района.