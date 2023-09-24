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В Ростове инспекторы ГИБДД за ночь остановили 75 водителей-нарушителей

В Ростове инспекторы ГИБДД за ночь остановили 75 водителей-нарушителей

24 сентября 2023, 05:40
Фото: ГИБДД
В Ростове инспекторы ГИБДД за ночь остановили 75 водителей-нарушителей
В Ростове прошел рейд по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, в ходе которого за ночь были остановлены 75 водителей, сообщается на сайте регионального управления ГИБДД.

Рейд начался в 8 часов вечера и закончился только в 5 часов утра. Особое внимание инспекторы ГИБДД уделили центру донской столицы. Всего 12 экипажей были привлечены к данному рейду.

Непосредственно тех, кто громко включал музыку в автомобиле, было выявлено семь. Теперь они должны заплатить штраф в размере 500 рублей, как гласит статья 8.23 КоАП РФ.

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Еще 33 нарушителя ПДД получили штраф за тонировку, а один водитель был привлечен к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Сотрудники ГИБДД также остановили четырех человек, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

Ранее правозащитник рассказал, как бороться с теми, кто нарушает тишину по ночам в Ростове.

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