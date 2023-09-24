В Ростове инспекторы ГИБДД за ночь остановили 75 водителей-нарушителей

Еще 33 нарушителя ПДД получили штраф за тонировку, а один водитель был привлечен к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Сотрудники ГИБДД также остановили четырех человек, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.