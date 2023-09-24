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Updated Сегодня, 07:28

В Ростове состоялось первенство города по велогонкам

В Ростове состоялось первенство города по велогонкам

24 сентября 2023, 07:26
Фото: Администрация Ростова
В Ростове состоялось первенство города по велогонкам
Ростовчане завоевали шесть золотых медалей в Открытом Первенстве города по ВМХ-гонкам, сообщает администрация донской столицы.

Соревнования прошли на специализированных велотрассах Гребного канала «Дон». Это первое подобное состязание.

В нем принимали участие велогонщики из Ростова и области, а также гости из Краснодарского края. Число участников достигло около 100 человек.

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Велогонщики донской столицы помимо шесть золотых медалей завоевали пять серебряных и шесть бронзовых. Состязания проходили при этом в разных возрастных категориях.

Ранее ростовские власти предложили владельцам личных машин временно воспользоваться велосипедами, самокатами и общественным транспортом для передвижения по Ростова. Таким образом, они призвали отметить Всемирный «День без автомобиля».

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