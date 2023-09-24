В Ростове состоялось первенство города по велогонкам

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Соревнования прошли на специализированных велотрассах Гребного канала «Дон». Это первое подобное состязание.
В нем принимали участие велогонщики из Ростова и области, а также гости из Краснодарского края. Число участников достигло около 100 человек.
Велогонщики донской столицы помимо шесть золотых медалей завоевали пять серебряных и шесть бронзовых. Состязания проходили при этом в разных возрастных категориях.
Ранее ростовские власти предложили владельцам личных машин временно воспользоваться велосипедами, самокатами и общественным транспортом для передвижения по Ростова. Таким образом, они призвали отметить Всемирный «День без автомобиля».