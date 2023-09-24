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Водитель иномарки не уступил дорогу в Ростовской области: пострадал 8-летний ребенок

Водитель иномарки не уступил дорогу в Ростовской области: пострадал 8-летний ребенок

24 сентября 2023, 07:26
Фото: ГИБДД
Водитель иномарки не уступил дорогу в Ростовской области: пострадал 8-летний ребенок
В Ростовской области произошла авария, в которой травмы получил 8-летний ребенок, сообщили в региональном ГИБДД.

ДТП произошло накануне днем на трассе «Миллерово — Вешенская» в Миллеровском районе. По предварительной информации, виновником аварии стал 43-летний водитель «Форд Фокус». Он повернул налево не проверив свободна ли дорога в это время и столкнулся с проезжающим автомобилем.

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Судя по фотографиям, предоставленным ГИБДД, иномарка после столкновения оказалась в кювете. Удар пришелся в задний бок машине.

Возможно именно на заднем сидении в это время сидел ребенок. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Пока о его состоянии ничего не известно.

Ранее в Ростовской области машина сбила пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался от полученных травм.

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#Ростовская область#Дети#ДТП#Транспорт#Происшествие#ДТП с ребенком#Иномарка
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