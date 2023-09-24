Водитель иномарки не уступил дорогу в Ростовской области: пострадал 8-летний ребенок

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
ДТП произошло накануне днем на трассе «Миллерово — Вешенская» в Миллеровском районе. По предварительной информации, виновником аварии стал 43-летний водитель «Форд Фокус». Он повернул налево не проверив свободна ли дорога в это время и столкнулся с проезжающим автомобилем.
Судя по фотографиям, предоставленным ГИБДД, иномарка после столкновения оказалась в кювете. Удар пришелся в задний бок машине.
Возможно именно на заднем сидении в это время сидел ребенок. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Пока о его состоянии ничего не известно.
Ранее в Ростовской области машина сбила пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался от полученных травм.