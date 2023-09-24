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Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

70-летняя жительница Ростова пропала в Воронеже, когда ушла в лес по грибы

Волонтеры и полиция три дня ищут ростовчанку, собиравшую грибы в Воронеже

24 сентября 2023, 18:13
Фото: Midjourney
70-летняя жительница Ростова пропала в Воронеже, когда ушла в лес по грибы
70-летняя жительница Ростова пропала в Воронеже, когда ушла в лес по грибы, рассказали в местном отделении поискового движения «ЛизаАлерт».

В Воронеже третий день идут поиски пропавшей без вести в лесу 70-летней ростовчанки Елены Бородавко. Женщина ушла по грибы и не вернулась. К ее поискам подключили волонтеров и полицию.

В Воронеж она приехала со знакомыми. В лес пожилая ростовчанка отправилась без телефона и вскоре отстала от своих спутников.

Ориентировка на пропавшую Елену БородавкоОриентировка на пропавшую Елену Бородавко
Ориентировка на пропавшую Елену Бородавко
Фото: "ЛизаАлерт"

Поиски пенсионерки осложняет факт близости леса к аэропорту — из-за этого у поисковиков не работают навигаторы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Елены Бородавко, просят обратиться в полицию.

Напомним, почти 100 человек пропали без вести в Ростовской области в августе.

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