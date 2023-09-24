Волонтеры и полиция три дня ищут ростовчанку, собиравшую грибы в Воронеже

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
В Воронеже третий день идут поиски пропавшей без вести в лесу 70-летней ростовчанки Елены Бородавко. Женщина ушла по грибы и не вернулась. К ее поискам подключили волонтеров и полицию.
В Воронеж она приехала со знакомыми. В лес пожилая ростовчанка отправилась без телефона и вскоре отстала от своих спутников.
Поиски пенсионерки осложняет факт близости леса к аэропорту — из-за этого у поисковиков не работают навигаторы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Елены Бородавко, просят обратиться в полицию.
Напомним, почти 100 человек пропали без вести в Ростовской области в августе.