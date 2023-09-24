Высотки до 30 этажей могут появиться на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В Ростове на продажу выставили участок в 400 соток на улице Нариманова. Построить там предлагают многоквартирный жилой комплекс. Продавец заверяет, что имеет для этого подходящие документы. По градостроительному плану, высота домов на участке может доходить до 30 этажей.
Среди плюсов участка продавец называет наличие всех необходимых коммуникаций — газа, электричества, воды и канализации. Также к нему ведет асфальтированный подъезд. «Вся инфраструктура в шаговой доступности», — добавляет собственник.
Купить участок он предлагает за 820 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону разрешили застроить участок на улице Чемордачка.