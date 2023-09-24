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В Ростове продают участок в 400 соток на улице Нариманова

Высотки до 30 этажей могут появиться на Нариманова в Ростове

24 сентября 2023, 16:47
Фото: 1MI
В Ростове продают участок в 400 соток на улице Нариманова
В Ростове продают участок в 400 соток на улице Нариманова, там предлагают построить высотные жилые дома, следует из объявления на «Авито».

В Ростове на продажу выставили участок в 400 соток на улице Нариманова. Построить там предлагают многоквартирный жилой комплекс. Продавец заверяет, что имеет для этого подходящие документы. По градостроительному плану, высота домов на участке может доходить до 30 этажей.

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Среди плюсов участка продавец называет наличие всех необходимых коммуникаций — газа, электричества, воды и канализации. Также к нему ведет асфальтированный подъезд. «Вся инфраструктура в шаговой доступности», — добавляет собственник.

Купить участок он предлагает за 820 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону разрешили застроить участок на улице Чемордачка.

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