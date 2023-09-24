Высотки до 30 этажей могут появиться на Нариманова в Ростове

В Ростове на продажу выставили участок в 400 соток на улице Нариманова. Построить там предлагают многоквартирный жилой комплекс. Продавец заверяет, что имеет для этого подходящие документы. По градостроительному плану, высота домов на участке может доходить до 30 этажей.