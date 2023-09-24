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Тысячи жителей Ростова до сих пор видят из-под крана только холодную воду

Жители Западного в Ростове массово пожаловались на отсутствие горячей воды

24 сентября 2023, 08:04
Фото: Pxhere.com
Тысячи жителей Ростова до сих пор видят из-под крана только холодную воду
Несмотря на обещание возобновить горячее водоснабжение 22 сентября, тысячи жителей Ростова до сих пор наблюдают, как из-под крана течет только холодная вода, свои жалобы они оставляют в социальных сетях администрации города.

На Западном в Ростове ограничивали горячее водоснабжение из-за очередных испытаний теплосетей. Воду коммунальные службы отключали с 17 по 22 сентября. Однако жители сразу нескольких улиц жалуются, что горячая вода в их дома так и не вернулась.

В частности, водоснабжение так и не восстановили на улице Каширской, 10,1; Проселочной, 11/80 и на улице 2-й Краснодарской. В некоторых домах, например, на улицах Содружества и 339-й Стрелковой Дивизии, горячая вода вернулась в положенный срок, однако была ржавой и с неприятным запахом.

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Свои жалобы ростовчане пока оставляют под постами в социальных сетях администрации города, однако ответа, когда возобновят горячее водоснабжение, там не дают. На сайте «Ростовских тепловых сетей» разъяснений сложившейся ситуации также пока нет.

Ранее жителям Ростовской области рассказали о повышении тарифов на услуги ЖКХ в 2024 году.

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