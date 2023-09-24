Жители Западного в Ростове массово пожаловались на отсутствие горячей воды

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
На Западном в Ростове ограничивали горячее водоснабжение из-за очередных испытаний теплосетей. Воду коммунальные службы отключали с 17 по 22 сентября. Однако жители сразу нескольких улиц жалуются, что горячая вода в их дома так и не вернулась.
В частности, водоснабжение так и не восстановили на улице Каширской, 10,1; Проселочной, 11/80 и на улице 2-й Краснодарской. В некоторых домах, например, на улицах Содружества и 339-й Стрелковой Дивизии, горячая вода вернулась в положенный срок, однако была ржавой и с неприятным запахом.
Свои жалобы ростовчане пока оставляют под постами в социальных сетях администрации города, однако ответа, когда возобновят горячее водоснабжение, там не дают. На сайте «Ростовских тепловых сетей» разъяснений сложившейся ситуации также пока нет.
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