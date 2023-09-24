Жители Западного в Ростове массово пожаловались на отсутствие горячей воды

В частности, водоснабжение так и не восстановили на улице Каширской, 10,1; Проселочной, 11/80 и на улице 2-й Краснодарской. В некоторых домах, например, на улицах Содружества и 339-й Стрелковой Дивизии, горячая вода вернулась в положенный срок, однако была ржавой и с неприятным запахом.