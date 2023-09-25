Более 20 млн рублей взыскали с «Азово-Донского Флота»

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
С иском в суд обратилась компания «Флагман», которая потребовала взыскать убытки. Речь идет о сумме 20,6 миллиона рублей.
Оказалось, что компании заключили договор морской перевозки груза из Ростова в морской порт Кавказ, где его должны были выгрузить в морское судно.
Однако во время исполнения контракта истец заявил, что понес убытки из-за допущенных нарушений, в связи с чем он обратился в суд. Теперь после рассмотрения материалов были удовлетворены все требования.
В результате с ответчика взыскали более 20 миллионов рублей.
Ранее ФК «Ростов» обязали выплатить 3 млн рублей долгов за коммуналку. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.