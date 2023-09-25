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Более 20 млн рублей взыскали с «Азово-Донского Флота»

Более 20 млн рублей взыскали с «Азово-Донского Флота»

25 сентября 2023, 11:39
Фото: Алексей Задонский/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Более 20 млн рублей взыскали с «Азово-Донского Флота»
В Ростовской области суд постановил взыскать крупную сумму с компании «Азово-Донской Флот», говорится в материалах арбитражного суда.

С иском в суд обратилась компания «Флагман», которая потребовала взыскать убытки. Речь идет о сумме 20,6 миллиона рублей.

Оказалось, что компании заключили договор морской перевозки груза из Ростова в морской порт Кавказ, где его должны были выгрузить в морское судно.

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Однако во время исполнения контракта истец заявил, что понес убытки из-за допущенных нарушений, в связи с чем он обратился в суд. Теперь после рассмотрения материалов были удовлетворены все требования.

В результате с ответчика взыскали более 20 миллионов рублей.

Ранее ФК «Ростов» обязали выплатить 3 млн рублей долгов за коммуналку. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Долги#Ростов#Нарушения#Убытки#Морское судно
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