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Денис Сафин: Комбинат принимает меры по остановке оттока населения из Новотроицка

Денис Сафин: Комбинат принимает меры по остановке оттока населения из Новотроицка

25 сентября 2023, 07:53
Фото: Пресс-служба Уральской стали
Глава управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин ответил на вопрос, с какой целью металлургический комбинат направляет инвестиции на развитие человеческого капитала и формирование комфортной городской среды.

«Уральская Сталь» — градообразующее предприятие, расположенное в Новотроицке, является самым крупным работодателем Оренбургской области. Комбинат заботится о том, чтобы обеспечить своим сотрудникам безопасные и комфортные условия труда на производстве. Кроме того, ведется работа по созданию в городе условий для самореализации и отдыха местных жителей. Стратегическая цель социальных инвестиций «Уральской Стали» — снизить до минимума отток трудоспособной молодежи из Новотроицка, который наблюдается в течение последних десятилетий, пишет mk.ru.

Компания уже реализовала ряд проектов по строительству современной инфраструктуры города. Речь идет о возведении ледового дворца, ремонте детских образовательных учреждений и Дворца культуры, медицинских, культурных и спортивных заведений. По инициативе Дениса Сафина комбинат, объединившись с администрацией города, приступил к разработке мастер-плана Новотроицка. Каждый аспект реализации такой инициативы создатели намерены обсуждать и согласовывать с местным населением.

«Мы инвестируем большие средства в развитие производства. Скоро откроем два новых цеха, а это почти две тысячи вакансий. Мы развиваем корпоративную культуру и совершенствуем бизнес-процессы на уровне ведущих металлургических компаний страны. Для реализации всех наших планов нужны люди. Поэтому одна из важнейших задач — остановить отток населения из Новотроицка. Для этого мы создаем новую эстетику и на комбинате, и в городе. Кроме того, мы планируем строить современное и комфортное жилье для сотрудников», — рассказал о планах компании Денис Сафин.

За текущий год «Уральская Сталь» по инициативе Дениса Сафина два раза индексировала заработную плату работникам комбината. В августе индексация металлургам проходила по новой системе. В итоге средняя зарплата на десятитысячном металлургическом предприятии достигла порядка 80 тысяч рублей, что более чем на 30% превышает средний уровень зарплат в регионе.

Стоит отметить, что комбинат достаточно длительное время сотрудничает с Новотроицким филиалом НИТУ МИСИС. Так, студенты под руководством опытных металлургов воплощают совместные проекты на производстве. К холдингу относится также Загорский трубный завод (ЗТЗ) в подмосковном городе Пересвет. Он сотрудничает с Сергиево-Посадским колледжем, на базе которого функционирует Ресурсный центр ЗТЗ. Такое взаимодействие помогает студентам осваивать востребованную профессию, а также гарантировать им трудоустройство сразу после окончания учебного заведения через механизм целевых договоров.

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