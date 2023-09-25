Донские нотариусы отметили 30-летие со дня основания Нотариальной палаты в регионе

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В этом году исполнилось 30 лет со дня основания нотариальной палаты в Ростовской области. По поручению губернатора Василия Голубева в торжественном мероприятии принял участие начальник управления по взаимодействию с административными органами правительства региона Иван Дрокин.
В настоящее время Ростовская нотариальная палата объединяет 52 нотариальных округа, где работают 185 высококвалифицированных нотариусов. Только за прошлый 2022 год специалистами нотариальной палаты было совершено более 1,3 миллиона нотариальных действий, что говорит о важности и востребованности профессии в наши дни.
Для донских нотариусов 2022 год был далеко не простым. В связи с проведением СВО работы прибавилось. Нотариусы в экстренном массовом порядке осуществляли оформление документов для лиц, прибывших на территорию РФ из ЛДНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины. Помогали получить выплаты и решали другие профессиональные задачи, помогая людям.
На оказание помощи российским военнослужащим, участвующим в СВО, нотариат Ростовской области тратил и личные средства. Так нотариусами Ростовской области было проделано свыше тысячи нотариальных действий для мобилизованных на военную службу на бесплатной основе.
В областном правительстве с удовлетворением отмечают вклад нотариусов не только в помощи гражданам, но и в работе с должностными лицами муниципальных органов власти.
Во время торжественного мероприятия вспомнили и защиту прав несовершеннолетних, которыми занимаются специалисты нотариальной палаты. За один 2022 год было удостоверено свыше 750 соглашений об уплате алиментов в пользу несовершеннолетних, а всего с участием несовершеннолетних в прошлом году удостоверено более 18 тысяч сделок.
Как отметил начальник управления по взаимодействию с административными органами правительства региона Иван Дрокин, современные условия предъявляют к нотариусу высокие требования, главные из которых — знание российского законодательства, судебной практики, норм международного права и высокопрофессиональное их применение.
— Это вполне оправданно, поскольку цена ошибки нотариуса может быть слишком высокой и отразиться как на судьбе одного человека, так и целых организаций. Я абсолютно убежден, что нотариусы области — это грамотные, честные люди, постоянно работающие над повышением своего профессионального мастерства. И как результат — показатели работы нотариусов Ростовской области являются одними из лучших не только в Южном федеральном округе, но и в целом по России, — сказал Иван Дрокин.
В завершение встречи он пожелал участникам мероприятия успехов в профессиональной деятельности на благо жителей Ростовской области и вручил благодарственные письма губернатора Ростовской области нотариусам Вере Абрамовой и Александре Ларионовой.