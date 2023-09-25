Донские нотариусы отметили 30-летие со дня основания Нотариальной палаты в регионе

— Это вполне оправданно, поскольку цена ошибки нотариуса может быть слишком высокой и отразиться как на судьбе одного человека, так и целых организаций. Я абсолютно убежден, что нотариусы области — это грамотные, честные люди, постоянно работающие над повышением своего профессионального мастерства. И как результат — показатели работы нотариусов Ростовской области являются одними из лучших не только в Южном федеральном округе, но и в целом по России, — сказал Иван Дрокин.