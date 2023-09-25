Эксперты рассказали, что будет с зарплатами в Ростовской области

«Дефицит рабочей силы оказался, прежде всего, в сфере услуг, так как в последние месяцы Россию покидают трудовые мигранты по причине падения курса рубля. Их отток из страны, произошедший летом, сейчас ощущается, но это не массовое явление», — уточнил эксперт и добавил, что основной причиной роста зарплат в 2023 году стал другой фактор, а именно индексация окладов бюджетников, проведенная в ускоренном темпе одновременно с увеличением МРОТ. Он предположил, что дефицит кадров в сфере услуг будет нарастать, особенно в сфере общепита, ресторанном бизнесе и строительстве.