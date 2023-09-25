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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:30

Эксперты рассказали, что будет с зарплатами в Ростовской области

Эксперты рассказали, что будет с зарплатами в Ростовской области

25 сентября 2023, 08:30
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, что будет с зарплатами в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, стоит ожидать роста зарплат в ближайшем будущем, сообщили опрошенные RostovGazeta эксперты.

В Ростовской области власти постоянно отчитываются о росте заработной платы населения. Так, глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал в сентябре, что средняя зарплата за год выросла на 116%.

Однако радоваться этому преждевременно из-за инфляции и резкого подорожания товаров в магазинах. Об этом говорит о официальная статистика.

Опрошенные RostovGazeta эксперты более позитивно смотрят на эту ситуацию и прогнозируют рост зарплат.

Что будет с зарплатами в Ростовской области

Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал, что дефицит кадров на российском рынке труда в 2023 году ощущается все сильнее и является мощным фактором роста заработных плат. По его словам, об этом говорит и рекордно низкий показатель безработицы, который составляет 3,1%.

По его словам, об этом говорит и рекордно низкий показатель безработицы, который составляет 3,1%.По его словам, об этом говорит и рекордно низкий показатель безработицы, который составляет 3,1%.
По его словам, об этом говорит и рекордно низкий показатель безработицы, который составляет 3,1%.
Фото: 1MI

«Дефицит рабочей силы оказался, прежде всего, в сфере услуг, так как в последние месяцы Россию покидают трудовые мигранты по причине падения курса рубля. Их отток из страны, произошедший летом, сейчас ощущается, но это не массовое явление», — уточнил эксперт и добавил, что основной причиной роста зарплат в 2023 году стал другой фактор, а именно индексация окладов бюджетников, проведенная в ускоренном темпе одновременно с увеличением МРОТ. Он предположил, что дефицит кадров в сфере услуг будет нарастать, особенно в сфере общепита, ресторанном бизнесе и строительстве.

Дмитрий Морковкин рассказал, что номинальная заработная плата увеличилась в пределах до 20% за полтора года. Он уточнил, что полную картину увидеть не получится, так как в стране очень большая региональная дифференциация зарплат.

Эксперт считает, что реальные показатели инфляции выше официальных данных. Из-за этого местные жители ощущают ее гораздо сильнее, чем рост зарплат.

Эксперт считает, что реальные показатели инфляции выше официальных данных. Из-за этого местные жители ощущают ее гораздо сильнее, чем рост зарплат.Эксперт считает, что реальные показатели инфляции выше официальных данных. Из-за этого местные жители ощущают ее гораздо сильнее, чем рост зарплат.
Эксперт считает, что реальные показатели инфляции выше официальных данных. Из-за этого местные жители ощущают ее гораздо сильнее, чем рост зарплат.
Фото: 1MI

«Если, к примеру, житель Москвы зарабатывает 300 тысяч рублей, то для него рост цен практически незаметен, в то время для жителя региона с заработком в 30 тысяч рублей подорожание товаров и услуг больно бьет по карману. Это необходимо учитывать, когда мы говорим о повышении зарплат», — отметил Дмитрий Морковкин.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы Людмила Голощапова рассказала, что изменения МРОТ с 1 января 2024 год МРОТ в России коснутся заработной платы сотрудников медицинских учреждений, учреждений культуры и спора, государственных образовательных учреждений и других организаций.

«Их численность по состоянию на 2023 год составляет более 20 миллионов человек. Таким образом, зарплата работников государственного бюджетного сектора с января 2024 года вырастет, пусть и не столь значительно. Вслед за ней будут расти размеры социальных выплат по безработице, больничных, пособий по беременности и родам», — рассказала эксперт.

Добавим, что с 1 января 2024 года размер МРОТ увеличится до 19 242 рублей.

Индексация зарплат бюджетникам

С 1 октября поднимут зарплаты бюджетникам, индексация происходит каждый год и помогает компенсировать рост цен в стране. В этом году инфляция составила 5,2%, и поэтому зарплаты госслужащих будут повышены на 5,5%.

С 1 октября поднимут зарплаты бюджетникам, индексация происходит каждый год и помогает компенсировать рост цен в стране.С 1 октября поднимут зарплаты бюджетникам, индексация происходит каждый год и помогает компенсировать рост цен в стране.
С 1 октября поднимут зарплаты бюджетникам, индексация происходит каждый год и помогает компенсировать рост цен в стране.
Фото: 1MI

В списке работников, которые получат повышение зарплаты с 1 октября 2023 года, есть:

  1. Учителя и сотрудники образования.
  2. Медицинский персонал.
  3. Социальные работники.
  4. Работники культуры, спортсмены и тренеры.
  5. Работники транспорта.

Также известно, что с 1 октября 2023 года зарплаты военных и силовиков вырастут на 10,5%.

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