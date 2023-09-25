Эксперты рассказали, что будет с зарплатами в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В Ростовской области власти постоянно отчитываются о росте заработной платы населения. Так, глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал в сентябре, что средняя зарплата за год выросла на 116%.
Однако радоваться этому преждевременно из-за инфляции и резкого подорожания товаров в магазинах. Об этом говорит о официальная статистика.
Опрошенные RostovGazeta эксперты более позитивно смотрят на эту ситуацию и прогнозируют рост зарплат.
Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал, что дефицит кадров на российском рынке труда в 2023 году ощущается все сильнее и является мощным фактором роста заработных плат. По его словам, об этом говорит и рекордно низкий показатель безработицы, который составляет 3,1%.
«Дефицит рабочей силы оказался, прежде всего, в сфере услуг, так как в последние месяцы Россию покидают трудовые мигранты по причине падения курса рубля. Их отток из страны, произошедший летом, сейчас ощущается, но это не массовое явление», — уточнил эксперт и добавил, что основной причиной роста зарплат в 2023 году стал другой фактор, а именно индексация окладов бюджетников, проведенная в ускоренном темпе одновременно с увеличением МРОТ. Он предположил, что дефицит кадров в сфере услуг будет нарастать, особенно в сфере общепита, ресторанном бизнесе и строительстве.
Дмитрий Морковкин рассказал, что номинальная заработная плата увеличилась в пределах до 20% за полтора года. Он уточнил, что полную картину увидеть не получится, так как в стране очень большая региональная дифференциация зарплат.
Эксперт считает, что реальные показатели инфляции выше официальных данных. Из-за этого местные жители ощущают ее гораздо сильнее, чем рост зарплат.
«Если, к примеру, житель Москвы зарабатывает 300 тысяч рублей, то для него рост цен практически незаметен, в то время для жителя региона с заработком в 30 тысяч рублей подорожание товаров и услуг больно бьет по карману. Это необходимо учитывать, когда мы говорим о повышении зарплат», — отметил Дмитрий Морковкин.
Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы Людмила Голощапова рассказала, что изменения МРОТ с 1 января 2024 год МРОТ в России коснутся заработной платы сотрудников медицинских учреждений, учреждений культуры и спора, государственных образовательных учреждений и других организаций.
«Их численность по состоянию на 2023 год составляет более 20 миллионов человек. Таким образом, зарплата работников государственного бюджетного сектора с января 2024 года вырастет, пусть и не столь значительно. Вслед за ней будут расти размеры социальных выплат по безработице, больничных, пособий по беременности и родам», — рассказала эксперт.
Добавим, что с 1 января 2024 года размер МРОТ увеличится до 19 242 рублей.
С 1 октября поднимут зарплаты бюджетникам, индексация происходит каждый год и помогает компенсировать рост цен в стране. В этом году инфляция составила 5,2%, и поэтому зарплаты госслужащих будут повышены на 5,5%.
В списке работников, которые получат повышение зарплаты с 1 октября 2023 года, есть:
Также известно, что с 1 октября 2023 года зарплаты военных и силовиков вырастут на 10,5%.