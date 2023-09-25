Эксперты рассказали, у кого в Ростовской области не будет проблем с работой

На одном из заседаний в правительстве Ростовской области рассказали, что уровень безработицы в регионе оказался самым низким за последние 30 лет. На начало 2023 года этот показатель составлял всего 0,5%, что существенно меньше, чем в начале 2022 года, когда он был равен 0,8%. Тем не менее, власти отмечали, что эта ситуация может измениться в будущем.