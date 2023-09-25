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Эксперты рассказали, у кого в Ростовской области не будет проблем с работой

Эксперты рассказали, у кого в Ростовской области не будет проблем с работой

25 сентября 2023, 08:01
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, у кого в Ростовской области не будет проблем с работой
В России, в том числе Ростовской области, в некоторых сферах сохраняется дефицит сотрудников. Кому будет легче всего устроиться на работу, сообщили опрошенные RostovGazeta эксперты.

Уровень безработицы в Ростовской области

На одном из заседаний в правительстве Ростовской области рассказали, что уровень безработицы в регионе оказался самым низким за последние 30 лет. На начало 2023 года этот показатель составлял всего 0,5%, что существенно меньше, чем в начале 2022 года, когда он был равен 0,8%. Тем не менее, власти отмечали, что эта ситуация может измениться в будущем.

Сергей Григорян, глава управления службы занятости региона, подчеркнул, что колебания уровня безработицы могут быть в пределах 0,5% — 1%, в зависимости от различных внешних факторов, которые влияют на рынок труда.

Добавим, что хорошие показатели оказались и в целом по стране.

Кому проще всего найти работу

Несмотря на вышесказанное, российский ученый, кандидат экономических наук Сергей Гатауллин рассказал RostovGazeta, что в России ситуация на рынке труда сложилась неоднозначная.

«Производственный сектор испытывает дефицит представителей рабочих и инженерно-технических специальностей, а высокотехнологичный сектор нуждается по разным оценкам от 1,7 до 2 миллионов айтишников в горизонте ближайших трех лет. При этом на рынок продолжает поступать трудовых ресурсов меньше чем выбывает, а добиться необходимого прироста населения не удалось», — уточнил эксперт.

Кому проще всего найти работуКому проще всего найти работу
Кому проще всего найти работу
Фото: 1MI

Он добавил, что с учетом наблюдаемой инфляции и возрастающей потребности в кадрах, работодателям придется увеличивать зарплаты квалифицированным работникам, при сохранении рабочих мест за низкоэффективными работниками во избежание проблем с регуляторами рынка труда из-за возможных массовых сокращений.

О том, что осенний сезон станет благоприятным для соискателей работы рассказал RostovGazeta автор проекта «Поясни за менеджмент» Влад Тимофеев. Он напомнил, что в прошлом году те, кто находились в поисках работы, не знали, что делать. Но сейчас ситуация успокоилась.

«Люди могут смотреть в будущее. Однако в стране наблюдается дефицит хороших программистов, что приводит к усилению конкуренции между работодателями», — отметил эксперт.

Он предположил, что рынок труда осенью 2023 года будет стабильным, но возможны резкие изменения в случае появления неожиданных новостей.

«В связи с этим, некоторые люди могут не быть готовы к переезду из-за высоких затрат на это, так что конкуренция окажется очень сильной, особенно для специалистов, которые работают удаленно», — отметил собеседник.

Какие зарплаты в Ростовской области

Власти постоянно отчитываются о росте заработной платы в Ростовской области.

Так, по словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, средняя заработная плата в Ростове-на-Дону увеличилась на 116% за год. Сейчас она составляет 55 тысяч рублей, что на 116% выше, чем год назад.

Так, по словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, средняя заработная плата в Ростове-на-Дону увеличилась на 116% за год.Так, по словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, средняя заработная плата в Ростове-на-Дону увеличилась на 116% за год.
Так, по словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, средняя заработная плата в Ростове-на-Дону увеличилась на 116% за год.
Фото: 1MI

Логвиненко отметил, что экономика продолжает стабильно расти. В инвестиционном портфеле насчитывается 56 проектов на общую сумму в 280 миллиардов рублей.

Кроме того, Центробанк заявил о росте зарплат в Ростовской области из-за повышенного спроса на квалифицированных специалистов.

По данным Банка России, сейчас есть проблемы с поиском таких специалистов. Эта ситуация объясняется увеличением потребности в рабочей силе по всей стране. Большое количество иностранных компаний покинуло Россию, расширив производство в других странах. В то же время, государственные заказы также существенно возросли.

Из-за нехватки персонала предприятия в Ростовской области решили повысить заработную плату, чтобы привлечь и удержать работников. Особое внимание будет уделено производителям теплового оборудования, полимерных изделий и лакокрасочной продукции, так как именно в этих отраслях больше всего ощущается нехватка специалистов технического профиля.

Особое внимание будет уделено производителям теплового оборудованияОсобое внимание будет уделено производителям теплового оборудования
Особое внимание будет уделено производителям теплового оборудования
Фото: 1MI
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