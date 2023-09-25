Грузовик провалился под землю из-за прорыва на Орбитальной в Ростове

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Напомним, что утром 25 сентября в Ростове прорвало водопровод на улице Орбитальной, из-за чего проезжая часть буквально превратилась в бурлящую реку. Однако движение здесь не перекрывали, поэтому автомобили медленно пытаются преодолеть это расстояние.
Сильнее всего не повезло двум грузовым автомобиля, которые начали уходить под воду. Кабина одного из них оказалась полностью затоплена и ее не видно на поверхности.
Кроме того, частично оказалась в воде и «Газель».
В Ростовводоканале сообщили, что на месте нелегальной автостоянки произошел порыв водовода. Сейчас течь устранена и проводятся восстановительные работы.