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Updated Сегодня, 10:08

Грузовик провалился под землю из-за прорыва на Орбитальной в Ростове

Грузовик провалился под землю из-за прорыва на Орбитальной в Ростове

25 сентября 2023, 10:06
Фото: 1MI
Грузовик провалился под землю из-за прорыва на Орбитальной в Ростове
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии в очередной раз затопило улицу Орбитальную, что повлекло за собой еще одно происшествие. Грузовик буквально провалился под асфальт, видео появилось в социальных сетях.

Напомним, что утром 25 сентября в Ростове прорвало водопровод на улице Орбитальной, из-за чего проезжая часть буквально превратилась в бурлящую реку. Однако движение здесь не перекрывали, поэтому автомобили медленно пытаются преодолеть это расстояние.

Сильнее всего не повезло двум грузовым автомобиля, которые начали уходить под воду. Кабина одного из них оказалась полностью затоплена и ее не видно на поверхности.

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Грузовик провалился под землю из-за прорыва на Орбитальной в Ростове
Видео: ТГ канал Тютина

Кроме того, частично оказалась в воде и «Газель».

В Ростовводоканале сообщили, что на месте нелегальной автостоянки произошел порыв водовода. Сейчас течь устранена и проводятся восстановительные работы.

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