Хирург рассказал о заболеваниях, при которых может болеть живот

Боль в животе может быть признаком пищевого отравления, мерцательной аритмии, тромбоза верхней брыжеечной артерии. При развитии острого панкреатита боль локализована в эпигастральной области. Провоцировать такое состояние может жирная пища и алкоголь. В качестве самого опасного заболевания Умнов назвал желудочно-кишечное кровотечение, для которого также характерна рвота и черный стул. Кроме этого, у пациента снижается артериальное давление и учащается пульс. При кишечном кровотечении следует немедленно обратиться за профессиональной медпомощью.