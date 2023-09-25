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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Хирург рассказал о заболеваниях, при которых может болеть живот

25 сентября 2023, 10:38
Врач-хирург Александр Умнов рассказал, при каких заболеваниях у пациентов наблюдается такой симптом, как боль в животе. Один из самых опасных диагнозов — кишечное кровотечение.

Издание NEWS.ru со ссылкой на врача Александра Умного передает, что человек может страдать от боли в животе при таких заболеваниях, как язва желудка и кишечное кровотечение, сопровождающееся рвотой, которая по цвету напоминает кофейную гущу.

Боль в животе может быть признаком пищевого отравления, мерцательной аритмии, тромбоза верхней брыжеечной артерии. При развитии острого панкреатита боль локализована в эпигастральной области. Провоцировать такое состояние может жирная пища и алкоголь. В качестве самого опасного заболевания Умнов назвал желудочно-кишечное кровотечение, для которого также характерна рвота и черный стул. Кроме этого, у пациента снижается артериальное давление и учащается пульс. При кишечном кровотечении следует немедленно обратиться за профессиональной медпомощью.

Пожилые люди страдают от боли в животе преимущественно по причине паралитической кишечной непроходимости, вызванной замедленной моторикой кишечника. В этих случаях специалисты назначают лечение в форме клизм и слабительных средств.

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