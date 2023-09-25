Какие привычки россиян больше всего удивляют иностранцев

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Одной из таких привычек является эмоциональность в разговорах. Русские не единственные, кто выражает свои эмоции ярко и экспрессивно. Однако иностранцы обычно отмечают эту особенность именно у россиян, особенно, если сравнивать с азиатскими и скандинавскими странами, где повышение голоса считается неприемлемым. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Еще одной привычкой, которая удивляет иностранцев, является вера в приметы и суеверия. Иностранцам может казаться странным то, что россияне придерживаются традиций и примет каждый день.
Еще одним аспектом, который вызывает удивление, являются длинные тосты. Во многих странах тосты ограничиваются лишь словом cheers или его аналогом. В России же принято говорить длинные тосты с пожеланиями, историями и анекдотами.
Несколько Новых годов и другое Рождество — еще одно необычное для иностранцев явление. Рождество отмечается, но по юлианскому календарю, в отличие от западного обычая отмечать его по григорианскому календарю. Также Старый Новый год вызывает путаницу, но если объяснить его суть, то можно избежать непонимания.
Эффектный внешний вид — еще одна привычка, которая отличает русских от иностранцев. В Европе люди одеваются прежде всего для комфорта, в то время как в России люди стараются выглядеть максимально эффектно, независимо от погоды и повода.
Еще одной особенностью российской культуры является ношение домашних тапочек. В США и некоторых европейских странах принято ходить в доме в обуви.
Гендерные стереотипы также остаются одной из особенностей российского национального характера. В России до сих пор распространены разговоры о гендерных ролях и обязанностях, что вызывает удивление в западных странах.
Русское застолье — это еще одна привычка, которая не всегда понятна иностранцам. Застолье включает в себя свои церемонии, этикет и особые правила поведения, которые могут быть непривычными для гостей из других стран.
Наконец, признание своих ошибок — это еще одна привычка, которая может вызвать недоумение у иностранцев. В некоторых азиатских странах извинение считается проявлением слабости и потерей лица. Тайцы, например, не понимают, как россияне могут признавать свою неправоту и извиняться за это.