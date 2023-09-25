Какие привычки россиян больше всего удивляют иностранцев

Одной из таких привычек является эмоциональность в разговорах. Русские не единственные, кто выражает свои эмоции ярко и экспрессивно. Однако иностранцы обычно отмечают эту особенность именно у россиян, особенно, если сравнивать с азиатскими и скандинавскими странами, где повышение голоса считается неприемлемым. Об этом пишет RuNews24.Ru.