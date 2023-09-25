Круизный лайнер запустят между Ростовом и Сочи

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Лайнер проекта «Карелия» планируют запустить между Ростовом-на-Дону и Сочи в 2025 году. Суда такого типа смогут курсировать как в Белом, так и Черном, Азовском и Каспийском морях.
Предполагается, что сначала круизный лайнер проекта «Карелия» выполнит двухнедельный круиз по маршруту «Поморское кольцо», включающего Архангельск, Соловецкий архипелаг и Кандалакшу.
По Черному морю в планах круизы из Ростова-на-Дону в Сочи с посещением Анапы и Новороссийска.
Уточняется, что один подобный лайнер рассчитан на 183 пассажира.
Ранее сообщалось, что новый лайнер будет ходить из Ростова в Астрахань и Дагестан в 2025 году.