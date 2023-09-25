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Круизный лайнер между Ростовом и Сочи запустят только в 2025 году

Круизный лайнер запустят между Ростовом и Сочи

25 сентября 2023, 14:56
Фото: alexleo/cc by 4.0/wikimedia.org
Круизный лайнер между Ростовом и Сочи запустят только в 2025 году
Запуск круизного лайнера из Ростова-на-Дону в Сочи запланирован на 2025 год, сообщает ТАСС.
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Отдых

Лайнер проекта «Карелия» планируют запустить между Ростовом-на-Дону и Сочи в 2025 году. Суда такого типа смогут курсировать как в Белом, так и Черном, Азовском и Каспийском морях.

Предполагается, что сначала круизный лайнер проекта «Карелия» выполнит двухнедельный круиз по маршруту «Поморское кольцо», включающего Архангельск, Соловецкий архипелаг и Кандалакшу.

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По Черному морю в планах круизы из Ростова-на-Дону в Сочи с посещением Анапы и Новороссийска.

Уточняется, что один подобный лайнер рассчитан на 183 пассажира.

Ранее сообщалось, что новый лайнер будет ходить из Ростова в Астрахань и Дагестан в 2025 году.

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