Логвиненко шокировал китайцев рассказами о Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Делегация Ростова с рабочим визитом прибыла в китайский город Цзинань. В рамках этой поездки состоялась конференция на уровне руководителей муниципалитетов.
«К презентации города мы заметили большой интерес. Зарубежных коллег впечатлил промышленный потенциал Ростова, ведь, несмотря на санкции западных государств, экономика города стабильно развивается», — уточнил Алексей Логвиненко.
Он добавил, что во время презентации затронули темы культурного богатства города и спортивных достижениях.
Ранее власти в Ростове-на-Дону заявили, что зарплаты выросли на 116%. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.