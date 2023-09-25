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Логвиненко шокировал китайцев рассказами о Ростове-на-Дону

Логвиненко шокировал китайцев рассказами о Ростове-на-Дону

25 сентября 2023, 12:43
Фото: Пресс-служба World Cities Forum
Логвиненко шокировал китайцев рассказами о Ростове-на-Дону
Руководители ряда муниципалитетов в Китае оказались впечатлены промышленным потенциалом Ростова-на-Дону, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Делегация Ростова с рабочим визитом прибыла в китайский город Цзинань. В рамках этой поездки состоялась конференция на уровне руководителей муниципалитетов.

«К презентации города мы заметили большой интерес. Зарубежных коллег впечатлил промышленный потенциал Ростова, ведь, несмотря на санкции западных государств, экономика города стабильно развивается», — уточнил Алексей Логвиненко.

Власти в Ростове-на-Дону заявили, что зарплаты выросли на 116%
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Он добавил, что во время презентации затронули темы культурного богатства города и спортивных достижениях.Он добавил, что во время презентации затронули темы культурного богатства города и спортивных достижениях.
Он добавил, что во время презентации затронули темы культурного богатства города и спортивных достижениях.
Фото: Пресс-служба World Cities Forum

Он добавил, что во время презентации затронули темы культурного богатства города и спортивных достижениях.

Ранее власти в Ростове-на-Дону заявили, что зарплаты выросли на 116%. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Экономика#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Китай#Санкции#Последние новости Ростова на сегодня#Зарплаты
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