Массовые задержания чиновников спрогнозировали в Ростове после ареста Тихонова

После ареста бывшего главы управления торговли Ростова Константина Тихонова, в городе могут начаться массовые задержания чиновников. Напомним, Тихонова арестовали 16 сентября по подозрению в превышении должностных полномочий. СМИ сообщили, что его дело может быть связано со скандальным делом ОПГ полиции Ростова, в котором он якобы участвовал в крышевании ларьков вместе с высокопоставленными полицейскими.