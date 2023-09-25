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Массовые задержания чиновников спрогнозировали в Ростове после ареста Тихонова

Массовые задержания чиновников спрогнозировали в Ростове после ареста Тихонова

25 сентября 2023, 08:29
Фото: 1MI
Массовые задержания чиновников спрогнозировали в Ростове после ареста Тихонова
После ареста экс-главы управления торговли Константина Тихонова в Ростове-на-Дону возможны массовые задержания чиновников, связанных с делом полицейской ОПГ, которая занималась вымогательством и получением взяток от ларьков, пишет 1Rnd со ссылкой на источник в силовых структурах.

После ареста бывшего главы управления торговли Ростова Константина Тихонова, в городе могут начаться массовые задержания чиновников. Напомним, Тихонова арестовали 16 сентября по подозрению в превышении должностных полномочий. СМИ сообщили, что его дело может быть связано со скандальным делом ОПГ полиции Ростова, в котором он якобы участвовал в крышевании ларьков вместе с высокопоставленными полицейскими.

Глава Ленинского района в Ростове-на-Дону Тихонов с 3 июля покинул свой пост
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Сейчас Тихонов находится в СИЗО и активно сотрудничает с следствием. После его показаний возможно будут задержаны ещё несколько чиновников, в том числе высокого ранга, сообщил один из источников издания.

Показания против чиновников дают также другие фигуранты дела ОПГ полиции Ростова. Следователям предстоит тщательно проверить всю эту информацию, поэтому, как уточнили источники СМИ, решение о задержаниях приниматься не спешат.

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