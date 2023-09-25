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На ремонт трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области потратят около 4 млрд

На ремонт трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области потратят около 4 млрд

25 сентября 2023, 10:14
Фото: donland.ru
На ремонт трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области потратят около 4 млрд
В Ростовской области ищут подрядчиков, которые приведут в порядок участки трассы А-280, говорится на сайте Госзакупок.

В рамках одного из конкурсов ищут подрядчика для подготовки проектной документации и ремонта трассы на участке с 45 по 54 километры. Начальная цена контракта составляет 2,5 миллиарда рублей.

Подрядчик станет известен 11 октября, а работы нужно будет завершить в 2025 году.

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В рамках второго конкурса подпишут контракт с компанией-победителем на ремонт еще нескольких километров дороги. В этом случае планируется выделить 1,6 миллиарда рублей.

Работа над проектом также должна завершиться в 2025 году.

Ранее стало известно, что загруженность трассы М-4 в Ростовской области выросла в несколько раз в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки#Ремонт#М-4#2023 год#Компания#Трасса#Проектная документация
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