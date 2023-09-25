На ремонт трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области потратят около 4 млрд

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В рамках одного из конкурсов ищут подрядчика для подготовки проектной документации и ремонта трассы на участке с 45 по 54 километры. Начальная цена контракта составляет 2,5 миллиарда рублей.
Подрядчик станет известен 11 октября, а работы нужно будет завершить в 2025 году.
В рамках второго конкурса подпишут контракт с компанией-победителем на ремонт еще нескольких километров дороги. В этом случае планируется выделить 1,6 миллиарда рублей.
Работа над проектом также должна завершиться в 2025 году.
Ранее стало известно, что загруженность трассы М-4 в Ростовской области выросла в несколько раз в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.