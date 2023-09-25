Наказаны виновные в проблемах с выплатами лечившемуся в Ростове бойцу СВО

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Она рассказала, что военнослужащий обратился к ней в июне и рассказал, что проходит лечение в Ростове. По ее словам, у него был диагноз — «Минно — взрывное ранение конечностей».
«Однако справка для решения вопроса о производстве единовременной выплаты не была оформлена. Указанные обстоятельства заявителя подтвердились, после чего для ответственных должностных лиц провели занятия для изучения законов в этой сфере», — уточнила Жамбалова.
Она добавила, что виновников привлекли к дисциплинарной ответственности. По ее информации, сейчас ведется работа для перечисления выплат.
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