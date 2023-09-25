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Наказаны виновные в проблемах с выплатами лечащемуся в Ростове бойцу СВО

Наказаны виновные в проблемах с выплатами лечившемуся в Ростове бойцу СВО

25 сентября 2023, 10:52
Фото: mil.ru
Наказаны виновные в проблемах с выплатами лечащемуся в Ростове бойцу СВО
Проходящий в Ростове-на-Дону лечение раненый участник спецоперации не мог получить справку для выплат, сообщила в «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

Она рассказала, что военнослужащий обратился к ней в июне и рассказал, что проходит лечение в Ростове. По ее словам, у него был диагноз — «Минно — взрывное ранение конечностей».

«Однако справка для решения вопроса о производстве единовременной выплаты не была оформлена. Указанные обстоятельства заявителя подтвердились, после чего для ответственных должностных лиц провели занятия для изучения законов в этой сфере», — уточнила Жамбалова.

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Она добавила, что виновников привлекли к дисциплинарной ответственности. По ее информации, сейчас ведется работа для перечисления выплат.

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