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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:57

Нутрициолог назвала полезные свойств персиков

25 сентября 2023, 11:56
В осенний сезон наш организм сталкивается с различными проблемами и вызовами. Чтобы поддержать его, полезно употреблять продукты, богатые витаминами и минералами, такие как фрукты и овощи.

Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала о преимуществах персиков в осеннем рационе. Они помогают укрепить иммунитет, который ослабевает из-за холодов, и улучшают состояние кожи, подверженной перепадам температур и непогоде.

Персики содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, что способствует общему оздоровлению организма и поддержанию иммунитета. Витамин А, присутствующий в этих фруктах, помогает сохранять красоту и здоровье кожи, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также персики обладают другими полезными свойствами, которые актуальны в любое время года. Их разнообразный состав позволяет укреплять здоровье в нескольких направлениях.

Они богаты клетчаткой, которая полезна для пищеварительной системы, а также содержат лютеин и зеаксантин, поддерживающие зрение. Полифенолы и калий в персиках оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Поэтому рекомендуется употреблять 1-2 персика после завтрака в качестве десерта или как перекус в течение дня.

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