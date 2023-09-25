Нутрициолог назвала полезные свойств персиков

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала о преимуществах персиков в осеннем рационе. Они помогают укрепить иммунитет, который ослабевает из-за холодов, и улучшают состояние кожи, подверженной перепадам температур и непогоде.
Персики содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, что способствует общему оздоровлению организма и поддержанию иммунитета. Витамин А, присутствующий в этих фруктах, помогает сохранять красоту и здоровье кожи, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также персики обладают другими полезными свойствами, которые актуальны в любое время года. Их разнообразный состав позволяет укреплять здоровье в нескольких направлениях.
Они богаты клетчаткой, которая полезна для пищеварительной системы, а также содержат лютеин и зеаксантин, поддерживающие зрение. Полифенолы и калий в персиках оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Поэтому рекомендуется употреблять 1-2 персика после завтрака в качестве десерта или как перекус в течение дня.