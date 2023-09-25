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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Пыльную завесу заметили в небе жители Ростова

Огромное облако пыли появилось в небе над Ростовом

25 сентября 2023, 16:07
Фото: ВКонтакте "Это Ростов"
Пыльную завесу заметили в небе жители Ростова
Пыльную завесу заметили в небе жители Ростова, об этом они рассказали в социальных сетях.

Пыльную завесу в небе заметили жители Ростова днем 25 сентября. Горожане переживают, что к городу приближается пыльная буря. Огромное облако движется со стороны Рассвета и было заметно в центре города. В самом воздухе пыли не ощущается.

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В социальных сетях пишут, что облако могло образоваться не из-за пыли, а пожара неподалеку от Ростова. Там горела сухая трава.

Ранее о пыльной буре в Ростовской области предупреждали в региональном управлении МЧС. Также там сообщали об увеличении скорости ветра.

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