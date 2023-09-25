Огромное облако пыли появилось в небе над Ростовом

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Пыльную завесу в небе заметили жители Ростова днем 25 сентября. Горожане переживают, что к городу приближается пыльная буря. Огромное облако движется со стороны Рассвета и было заметно в центре города. В самом воздухе пыли не ощущается.
В социальных сетях пишут, что облако могло образоваться не из-за пыли, а пожара неподалеку от Ростова. Там горела сухая трава.
Ранее о пыльной буре в Ростовской области предупреждали в региональном управлении МЧС. Также там сообщали об увеличении скорости ветра.