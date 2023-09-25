«Патовая ситуация»: почему улицы Ростова заполонили пластиковые бутылки

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Прогуливаясь по дворам в Советском районе Ростова корреспондент RostovGazeta сплошь и рядом натыкался на выброшенные пластиковые бутылки. И такая ситуация, судя по обращениям в редакцию горожан, свойственна многим районам донской столицы.
Безусловно, чистота и порядок зависят, в том числе, и от сознательности людей. И если одни никогда не выбросят использованную тару себе под ноги на улице, то другие не видят в этом ничего вопиющего.
«Дворники есть — уберут», — заявил молодой человек неопрятной наружности корреспонденту RostovGazeta.
Однако, как оказалось, в большинстве мест Советского района Ростова бутылки не убирают. Мятые пластиковые бутылки продолжают лежать под деревьями и кустами, возле детских площадок и даже на тротуарах.
Ситуация с пластиковыми бутылками на улицах города вызывает серьезные опасения у экспертов. Проблема заключается в том, что, например, бумага или полиэтилен со временем становятся частью перегноя. Пластик практически не разлагается. Соответственно, брошенная пустая бутылка может годами валяться на улице. А при тлении и вовсе наносить серьезный урон экологии.
«Если пластик загорится — это очень опасно в плане выбросов в атмосферу. Пластик выделяет очень много вредных веществ», — отмечает Андрей Зайчиков.
Как же приучить ростовчан не бросать на улице столь опасные отходы?
Эксперты сходятся во мнении, что для кардинального решения проблемы с пустыми пластиковыми бутылками на улицах необходима консолидация усилий всего донского сообщества. Причем речь идет не только о воспитании отдельных горожан, но и о государственном регулировании.
«К этому сектору должно быть направлено отдельное внимание, с наведением порядка по сбору и переработке», — делится мнением Андрей Зайчиков.
Эколог подчеркивает, что знает много желающих собирать и перерабатывать пластик.
«На различных областных мероприятиях мы встречали много ребят, которые выходили со своими бизнес-идеями, со стартапами по сбору пластика. Но потом у них энтузиазм пропадал. Скорее всего потому, что не было никакой финансовой поддержки», — говорит эксперт.
Эколог уверен, что сбор пластика не интересен и для региональных операторов.
«Регоператоры из всей сферы своих обязанностей выбирают только коммерчески выгодные продукты. Но если регоператоры намереваются препятствовать частникам, которые собирают пластиковые бутылки, то нужно, чтобы этим направлением занимался исключительно регоператор. Для этого также необходимы определенные мощности, которые позволят осуществлять переработку», — резюмирует эколог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что региональный оператор выразил намерение убрать с некоторых контейнерных площадок сетки для сбора пластика в Ростове. Оказалось, что многие из сеток были установлены «незаконно». Но какой именно закон был нарушен, выяснить не удалось. Информация уточняется.