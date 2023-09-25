Первый детский сад начали строить в «Новом Ростове»

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Детский сад на 200 мест расположится на территории 9,5 тыс. кв. м в жилом квартале «Полёт». Трёхэтажное здание будут отличать яркие акценты на фасаде, беседки и игровые площадки выполнят в тех же цветовых решениях. Здесь появятся также спортивные площадки и котельная, в здании — изолированный пищеблок, медпункт, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для кружков.
В дошкольном учреждении сформируют 11 групп, в том числе ясельную — для детей от 1,5 года. Кроме того, планируется создать комбинированные группы, которые смогут посещать дети с ограничениями по здоровью.
«Новый Ростов» — один из крупнейших инвестпроектов Юга России, предполагающий комплексное освоение территории старого аэропорта, в том числе возведение пяти школ и 10 детсадов. К строительству первой школы «ЮгСтройИнвест» приступит весной 2024 года.
Для ГК «ЮгСтройИнвест» строительство социальных объектов — в приоритете, инфраструктура создаётся параллельно с жилыми домами. Яркие примеры этому — микрорайон «Красный Аксай» и экорайон «Вересаево», а также квартал «Левобережье», где возводится первое дошкольное учреждение.
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