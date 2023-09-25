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Первый детский сад начали строить в «Новом Ростове»

Первый детский сад начали строить в «Новом Ростове»

25 сентября 2023, 08:27
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» объявила о начале строительства первого детского сада на территории будущего района «Новый Ростов». Социальный объект планируется сдать в третьем квартале 2024 года.

Детский сад на 200 мест расположится на территории 9,5 тыс. кв. м в жилом квартале «Полёт». Трёхэтажное здание будут отличать яркие акценты на фасаде, беседки и игровые площадки выполнят в тех же цветовых решениях. Здесь появятся также спортивные площадки и котельная, в здании — изолированный пищеблок, медпункт, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для кружков.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В дошкольном учреждении сформируют 11 групп, в том числе ясельную — для детей от 1,5 года. Кроме того, планируется создать комбинированные группы, которые смогут посещать дети с ограничениями по здоровью.

«Новый Ростов» — один из крупнейших инвестпроектов Юга России, предполагающий комплексное освоение территории старого аэропорта, в том числе возведение пяти школ и 10 детсадов. К строительству первой школы «ЮгСтройИнвест» приступит весной 2024 года.

Для ГК «ЮгСтройИнвест» строительство социальных объектов — в приоритете, инфраструктура создаётся параллельно с жилыми домами. Яркие примеры этому — микрорайон «Красный Аксай» и экорайон «Вересаево», а также квартал «Левобережье», где возводится первое дошкольное учреждение.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

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