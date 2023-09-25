Первый детский сад начали строить в «Новом Ростове»

Детский сад на 200 мест расположится на территории 9,5 тыс. кв. м в жилом квартале «Полёт». Трёхэтажное здание будут отличать яркие акценты на фасаде, беседки и игровые площадки выполнят в тех же цветовых решениях. Здесь появятся также спортивные площадки и котельная, в здании — изолированный пищеблок, медпункт, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для кружков.