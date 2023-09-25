Политолог разъяснил, как спецслужбы Украины склоняют ростовчан к диверсиям

«Я неоднократно говорил о том, что в 2017–2019 годах в российских соцсетях появлялось огромное число странных групп по интересам. А когда началась СВО, все эти группы буквально в один день повесили на свои аватарки украинские флаги. В них пошли антироссийские призывы», — отмечает Александр Сухарь.