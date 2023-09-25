Политолог разъяснил, как спецслужбы Украины склоняют ростовчан к диверсиям

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
Напомним, что всего за одну неделю в Ростовской области задержали трех человек. Двоих задержали при попытке поджечь здание военкомата. По сообщениям Тelegram-каналов, один из фигурантов признался, что хочет сменить пол. У него была обнаружена анкета на вступление в украинское подразделение. Третьего диверсанта задержали позднее, он пытался нанести ущерб железнодорожной инфраструктуре.
«Я неоднократно говорил о том, что в 2017–2019 годах в российских соцсетях появлялось огромное число странных групп по интересам. А когда началась СВО, все эти группы буквально в один день повесили на свои аватарки украинские флаги. В них пошли антироссийские призывы», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог уверен, что через ранние знакомства и общение в сети, на большое число ростовской молодежи собран определенный компромат. И не всегда стандартного типа — то, о чем можно рассказать.
К тому же, по словам эксперта, уже сейчас выясняется, что 90% онлайн магазинов, торгующих запрещенными препаратами, имеют украинские корни. А их услугами пользовалась наша молодежь.
«Не исключаю, что таким образом молодые люди могли оказаться на „крючке“ у украинских спецслужб. Поэтому вербовка возможна через компромат, шантаж или угрозы уголовной ответственности с точки зрения законодательства России. И здесь молодые люди не понимают, что так называемая ответственность за ранее совершенные преступления гораздо меньше, нежели то, что их уговаривают совершить сейчас», — разъясняет собеседник.
Политолог делится мнением, что склонение молодых людей к диверсиям — это плоды львиной доли кадровой работы, которую в предыдущие годы активно проводили украинские спецслужбы под кураторством Запада.
«Задержание двух ребят — не единичный случай. Я знаю, что в разработке сейчас находится больше людей. Причем украинцы специально их связывают со своим руководством. Призывают фотографироваться с паспортом, делать какие-то двусмысленные вещи, носить с собой определенные документы, которые по задумке украинских и западных спецслужбистов делают людей вне закона России», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала о задержании ростовчанина, который пытался устроить диверсию с релейными шкафами на железнодорожных путях.