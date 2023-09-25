Полиция рассказала, как приехала на свадьбу с проукраинскими песнями в Новочеркасске

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
На минувших выходных свадьба в Новочеркасске закончилась скандалом. Там во время гуляний заиграла песня Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина». Одну из местных жительниц, как рассказывали в социальных сетях, это возмутило, и она вызвала на свадьбу полицию.
В самих правоохранительных органах представили иную версию событий. Жалоба в полицию тогда поступила просто на громкую музыку. Полицейские прибыли на место и провели с гражданами «профилактическую работу» о важности соблюдения общественного порядка.
Ранее в Госдуме дали совет сходить к психиатру ростовчанам, критикующих цвета флага Украины.