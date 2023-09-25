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Полиция приехала на свадьбу в Новочеркасске после жалобы на громкую музыку

Полиция рассказала, как приехала на свадьбу с проукраинскими песнями в Новочеркасске

25 сентября 2023, 17:39
Фото: 1MI
Полиция приехала на свадьбу в Новочеркасске после жалобы на громкую музыку
Полиция приехала на свадьбу в Новочеркасске после жалобы на громкую музыку, рассказали в МВД Ростовской области.

На минувших выходных свадьба в Новочеркасске закончилась скандалом. Там во время гуляний заиграла песня Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина». Одну из местных жительниц, как рассказывали в социальных сетях, это возмутило, и она вызвала на свадьбу полицию.

Скандалом завершилась свадьба в Новочеркасске из-за проукраинской песни Сердючки
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В самих правоохранительных органах представили иную версию событий. Жалоба в полицию тогда поступила просто на громкую музыку. Полицейские прибыли на место и провели с гражданами «профилактическую работу» о важности соблюдения общественного порядка.

Ранее в Госдуме дали совет сходить к психиатру ростовчанам, критикующих цвета флага Украины.

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