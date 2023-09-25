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Пользователи Сети обсуждают закрытие лагеря «Артек» в Крыму: фейк или правда

Пользователи Сети обсуждают закрытие лагеря «Артек» в Крыму: фейк или правда

25 сентября 2023, 10:34
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wikimedia/org
Пользователи Сети обсуждают закрытие лагеря «Артек» в Крыму: фейк или правда
В Сети распространяют информацию, что МЦД «Артек» будет закрыт до нормализации обстановки в Крыму. Эти слухи распространяют от имени главы Крыма Сергея Аксенова, который якобы заявил, что все последующие смены в лагере будут отменены. RostovGazeta выяснила, насколько правдивыми являются эти слухи.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Ранее в телеграм-каналах и социальных сетях стала расходиться информация о временном закрытии международного детского центра «Артек». Анонимный автор сообщения, которое пересылали в родительских чатах, ссылался на слова главы Республики Крым Сергея Аксенова. «Артек» якобы закрывают «до особого распоряжения» ради безопасности детей.

Однако информация не соответствует действительности. Сначала эти слухи развенчали в самом «Артеке», в пресс-службе которого уверили, что все образовательные мероприятия пройдут по плану. «11-я смена состоится в запланированные сроки (с 25–26 сентября по 15–16 октября)», — сообщили в детском центре и предложили задавать все интересующие вопросы операторам Единого контактного центра по телефону 8 (800) 600-20-85.

Позднее фейк опроверг советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он написал написал в telegram-канале, что «Артек» работает в обычном режиме и готовится встречать новую смену. «Фейковые вбросы», — резюмировал Крючков.

Позднее фейк опроверг советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он написал написал в telegram-канале, что «Артек» работает в обычном режиме и готовится встречать новую смену.Позднее фейк опроверг советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он написал написал в telegram-канале, что «Артек» работает в обычном режиме и готовится встречать новую смену.
Позднее фейк опроверг советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он написал написал в telegram-канале, что «Артек» работает в обычном режиме и готовится встречать новую смену.
Фото: kremlin.ru
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что распространяемая в Сети информация об «Артеке» не соответствует действительности. А вот кто стоит за этим фейком, догадаться не сложно. Те, кому выгодна дестабилизация настроений и паника в российском обществе.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

#Общество
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