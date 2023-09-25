Ростов-на-Дону попал на 49 место рейтинга городов по уровню зарплат

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Рейтинг составили на основании соотношения зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора. На первом месте оказался Новый Уренгой с показатем 6, так как зарплата здесь составляет 142,6 тысячи рублей.
В топ-3 также попали Салехард и Москва, далее идут Южно-Сахалинск и Сургут. Во всех этих городах средняя заработная плата составляет более 100 тысяч рублей.
Ростов попал на 49 место с соотношением 2,9, так как средняя зарплата в городе составляет 58,5 тысячи рублей. А на последнем месте оказался Нальчик, где люди получают 38 тысяч рублей.
Ранее в Ростовской области назвали сферы, где чаще всего не платят премии сотрудникам.