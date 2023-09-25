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Ростов-на-Дону попал на 49 место рейтинга городов по уровню зарплат

Ростов-на-Дону попал на 49 место рейтинга городов по уровню зарплат

25 сентября 2023, 07:20
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону оказался на 49 месте среди других российских городов в рейтинге по уровню зарплат в 2023 году, говорится в исследовании РИА «Новости».

Рейтинг составили на основании соотношения зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора. На первом месте оказался Новый Уренгой с показатем 6, так как зарплата здесь составляет 142,6 тысячи рублей.

В топ-3 также попали Салехард и Москва, далее идут Южно-Сахалинск и Сургут. Во всех этих городах средняя заработная плата составляет более 100 тысяч рублей.

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Ростов попал на 49 место с соотношением 2,9, так как средняя зарплата в городе составляет 58,5 тысячи рублей. А на последнем месте оказался Нальчик, где люди получают 38 тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области назвали сферы, где чаще всего не платят премии сотрудникам.

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