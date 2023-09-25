Ростовчанин пожаловался на лагерь бомжей на улице Капустина

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Как рассказал Кирилл Кущев, бомжи соорудили себе жилье из старой мебели, выброшенной на свалку.
«Они тут спят, едят, испражняются. Все это под окнами двадцать шестого дома. Везде валяется мусор, ветром вонь несет прямо в окна», — жалуется местный житель.
Он добавляет, что нежеланные соседи периодически устраивают громкие разборки с драками и нецензурной бранью, не реагируя на замечания жильцов дома
Ранее корреспондент RostovGazeta выяснил, чем центр Ростова привлекает бомжей и почему никто с этим ничего не делает.