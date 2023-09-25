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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Ростовчанин пожаловался на лагерь бомжей на улице Капустина

Ростовчанин пожаловался на лагерь бомжей на улице Капустина

25 сентября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Ростовчанин пожаловался на лагерь бомжей на улице Капустина
Бездомные завалили двор горой мусора, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовчанин Кирилл Кущев, житель многоквартирного дома на улице Капустина.

Как рассказал Кирилл Кущев, бомжи соорудили себе жилье из старой мебели, выброшенной на свалку.

«Они тут спят, едят, испражняются. Все это под окнами двадцать шестого дома. Везде валяется мусор, ветром вонь несет прямо в окна», — жалуется местный житель.

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Он добавляет, что нежеланные соседи периодически устраивают громкие разборки с драками и нецензурной бранью, не реагируя на замечания жильцов дома

Ранее корреспондент RostovGazeta выяснил, чем центр Ростова привлекает бомжей и почему никто с этим ничего не делает.

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#Общество#Город#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Бездомные в Ростове
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