Ростовский водоканал обвинил нелегальную парковку в порыве трубы на Орбитальной

В водоканале заявили, что водовод на Орбитальной улице проектировался администрацией Ростова из стекловолокна в 2006 году. Срок его эксплуатации, по документам, составляет 80 лет. Однако водовод не выдержал давления со стороны транспорта на территории нелегальной автостоянки. Поэтому его порывы происходят с регулярностью.