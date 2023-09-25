Ростовский водоканал обвинил нелегальную парковку в порыве трубы на Орбитальной

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Коммунальная авария произошла сегодня утром на улице Орбитальной в Ростове. Там произошел порыв трубы на территории нелегальной автостоянки. Мощные потоки воды быстро затопили улицу, едва не утопив несколько машин.
В водоканале заявили, что водовод на Орбитальной улице проектировался администрацией Ростова из стекловолокна в 2006 году. Срок его эксплуатации, по документам, составляет 80 лет. Однако водовод не выдержал давления со стороны транспорта на территории нелегальной автостоянки. Поэтому его порывы происходят с регулярностью.
Полностью восстановить трубу в водоканале обещают к утру 26 сентября.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о последствиях порыва трубы на Орбитальной в Ростове.