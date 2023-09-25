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Коммунальная авария на улице Орбитальной в Ростове произошла из-за нелегальной парковки

Ростовский водоканал обвинил нелегальную парковку в порыве трубы на Орбитальной

25 сентября 2023, 17:42
Фото: Ростовводоканал
Коммунальная авария на улице Орбитальной в Ростове произошла из-за нелегальной парковки
Коммунальная авария на улице Орбитальной в Ростове произошла из-за нелегальной парковки, такую версию выдвинули в водоканале города.

Коммунальная авария произошла сегодня утром на улице Орбитальной в Ростове. Там произошел порыв трубы на территории нелегальной автостоянки. Мощные потоки воды быстро затопили улицу, едва не утопив несколько машин.

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В водоканале заявили, что водовод на Орбитальной улице проектировался администрацией Ростова из стекловолокна в 2006 году. Срок его эксплуатации, по документам, составляет 80 лет. Однако водовод не выдержал давления со стороны транспорта на территории нелегальной автостоянки. Поэтому его порывы происходят с регулярностью.

Полностью восстановить трубу в водоканале обещают к утру 26 сентября.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о последствиях порыва трубы на Орбитальной в Ростове.

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