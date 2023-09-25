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Руководитель оборонного предприятия в Таганроге отдал 2 млн лже-полковнику ФСБ

Руководитель оборонного предприятия в Таганроге отдал 2 млн лже-полковнику ФСБ

25 сентября 2023, 13:20
Фото: mil.ru
Руководитель оборонного предприятия в Таганроге отдал 2 млн лже-полковнику ФСБ
В Ростовской области руководитель оборонного предприятия из Таганрога попался на уловки мошенников, сообщили в региональном УФСБ.

Мошенником оказался мужчина, который представлялся полковником ФСБ. Он придумал легенду, что является водителем одного из руководителей ведомства.

В результате подозреваемый предлагал помощь бизнесменам по решению вопросов с госорганами. Так, он обманул руководителя предприятия из Таганрога.

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«Он передал мошеннику два миллиона рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Теперь по факту мошенничества возбудили уголовное дело», — уточнили в управлении.

Ранее пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти 8 миллионов рублей.

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