Руководитель оборонного предприятия в Таганроге отдал 2 млн лже-полковнику ФСБ

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Мошенником оказался мужчина, который представлялся полковником ФСБ. Он придумал легенду, что является водителем одного из руководителей ведомства.
В результате подозреваемый предлагал помощь бизнесменам по решению вопросов с госорганами. Так, он обманул руководителя предприятия из Таганрога.
«Он передал мошеннику два миллиона рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Теперь по факту мошенничества возбудили уголовное дело», — уточнили в управлении.
Ранее пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти 8 миллионов рублей.