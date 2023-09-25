Сотни человек не могли уехать из ТЦ «Мега» в Ростове из-за отсутствия автобусов

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
По словам ростовчан, вечером в воскресенье, 24 сентября, более часа не было автобусов. Из-за этого скопилось большое количество людей.
«Сотни людей стоят на остановках и не могут уехать», — писал автор. В комментариях пользователи сообщили, что в это время здесь проводили концерт, но не предусмотрели вопросы транспорта.
«Когда проводите концерт, то нужно решать вопрос с транспортом. Просить у властей выделить дополнительные автобусы», — заявили местные жители.
Другие написали, что это частное мероприятие и власти этим заниматься не должны.
Ранее стало известно, что в Ростовской области закупят почти 200 новых автобусов в 2023 году.