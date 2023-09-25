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Сотни человек не могли уехать из ТЦ «Мега» в Ростове из-за отсутствия автобусов

Сотни человек не могли уехать из ТЦ «Мега» в Ростове из-за отсутствия автобусов

25 сентября 2023, 04:53
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону большое количество посетителей ТЦ «Мега» не могли уехать домой из-за отсутствия общественного транспорта, сообщает Telegram-канал «Это Ростов».

По словам ростовчан, вечером в воскресенье, 24 сентября, более часа не было автобусов. Из-за этого скопилось большое количество людей.

«Сотни людей стоят на остановках и не могут уехать», — писал автор. В комментариях пользователи сообщили, что в это время здесь проводили концерт, но не предусмотрели вопросы транспорта.

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«Когда проводите концерт, то нужно решать вопрос с транспортом. Просить у властей выделить дополнительные автобусы», — заявили местные жители.

Другие написали, что это частное мероприятие и власти этим заниматься не должны.

Ранее стало известно, что в Ростовской области закупят почти 200 новых автобусов в 2023 году.

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