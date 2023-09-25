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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Спортивный сезон в Суворовском завершится в конце октября

Спортивный сезон в Суворовском завершится в конце октября

25 сентября 2023, 11:33
Фото: АО «Ростовское»
Его закроет осенний этап кубка Ростова по горному велосипеду в дисциплине кросс-кантри ХСО.

22 октября 2023 года любители этого вида спорта соберутся в парке имени 70-летия Победы. Соревнования пройдут на несколько обновленной трассе, где профессионалы велоспорта улучшили некоторые препятствия, повысив скорость их прохождения.

Ещё одним новшеством станет формат длинного кросс-кантри. Смысл в том, что за определенное время участники должны проехать как можно более длинную дистанцию. Для детей в возрасте от 2 до 6 лет будет организовано соревнование на беговелах под руководством опытного преподавателя спортивной школы №19 Екатерины Грибиной.

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Фото: АО «Ростовское»

Организаторы приглашают спортсменов обоих полов в возрасте от 6 до 40+ лет. Каких-то особенных требований к участникам у организаторов нет, в наличии должны быть только исправный велосипед и защитный шлем.

Закрытие сезона состоится 22 октября в парке напротив дома по адресу ул. Уланская, 5, начало в 9.30. С положением о проведении соревнований, а также формой регистрации можно ознакомиться на страничке ROSTOV MTB CUP.

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#Ростов-на-Дону
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