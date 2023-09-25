Спортивный сезон в Суворовском завершится в конце октября

Ещё одним новшеством станет формат длинного кросс-кантри. Смысл в том, что за определенное время участники должны проехать как можно более длинную дистанцию. Для детей в возрасте от 2 до 6 лет будет организовано соревнование на беговелах под руководством опытного преподавателя спортивной школы №19 Екатерины Грибиной.