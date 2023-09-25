Сразу несколько пригородных поездов из Ростова отменят с 27 сентября

Из-за ремонтных работ на железной дороге с 27 сентября будут отменены несколько пригородных поездов, отправлявшихся из Ростова до станции «Лихая» и обратно. Курсировать 27 сентября, в частности, не будет состав №6667. Из Ростова он отходит в 18.34, а прибывает на «Лихую» в 22.02.