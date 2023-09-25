rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Несколько пригородных поездов из Ростова отменят с 27 сентября

Сразу несколько пригородных поездов из Ростова отменят с 27 сентября

25 сентября 2023, 16:29
Фото: 1MI
Несколько пригородных поездов из Ростова отменят с 27 сентября
Несколько пригородных поездов из Ростова отменят с 27 сентября, сообщили в министерстве транспорта Ростовской области.

Из-за ремонтных работ на железной дороге с 27 сентября будут отменены несколько пригородных поездов, отправлявшихся из Ростова до станции «Лихая» и обратно. Курсировать 27 сентября, в частности, не будет состав №6667. Из Ростова он отходит в 18.34, а прибывает на «Лихую» в 22.02.

В Ростов прибудет «Поезд здоровья» 3 ноября
Узнать подробнее

Также 28, 29 и 30 сентября отменятся поезд №6164 с отправлением из Ростова в 04.40, состав №6157 с отправлением в 07:40, состав №6156 с отправлением в 15:25 и поезд
№6667 с отправлением в 18.34.

Ранее сообщалось, что из Ростова в Адыгею и Карачаево-Черкесию организуют железнодорожные круизы.

Читайте также:
Расписание поезда «Ростов — Таганрог» изменится с 20 сентябряМежду Ростовом и Майкопом запустят круизный туристический поезд в ноябреПоезду «Ростов — Москва» вернули историческое название «Тихий Дон»
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Отмена поезда в Ростове#Ростов
Подпишитесь
В Ростове выбрали цвет для трамваев и спасли грузовик от затопления посреди двора
Сегодня, 16:01
Верховный суд признал законным отстранение замглавы Ростовского облсуда Юровой
Сегодня, 15:58
Руководитель оборонного предприятия в Таганроге отдал 2 млн лже-полковнику ФСБ
Сегодня, 13:20
Жители Ростовской области заметили «нерукотворный» отпечаток Богородицы на иконе
Сегодня, 13:47
Трамвай сошел с рельсов и спровоцировал пробку в Ростове
Сегодня, 13:39
Ростовчанин пожаловался на лагерь бомжей на улице Капустина
Сегодня, 13:37