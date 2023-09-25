Сразу несколько пригородных поездов из Ростова отменят с 27 сентября

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Из-за ремонтных работ на железной дороге с 27 сентября будут отменены несколько пригородных поездов, отправлявшихся из Ростова до станции «Лихая» и обратно. Курсировать 27 сентября, в частности, не будет состав №6667. Из Ростова он отходит в 18.34, а прибывает на «Лихую» в 22.02.
Также 28, 29 и 30 сентября отменятся поезд №6164 с отправлением из Ростова в 04.40, состав №6157 с отправлением в 07:40, состав №6156 с отправлением в 15:25 и поезд
№6667 с отправлением в 18.34.
Ранее сообщалось, что из Ростова в Адыгею и Карачаево-Черкесию организуют железнодорожные круизы.