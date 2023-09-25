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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Стало известно, когда электромобили заменят топливные авто

25 сентября 2023, 13:30
Тема экологии сейчас очень актуальна. Люди придумывают биоразлагаемую упаковку для продуктов, организуют пункты сбора старых батареек и говорят о вреде выхлопных газов от обычных автомобилей.

Основатель дилерского центра Tesla в России Алексей Еремчук рассказал, почему топливные авто вредны для окружающей среды и когда люди полностью перейдут на электромобили, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Сейчас мы находимся на таком же этапе развития, какой был мир 100 лет назад, когда города страдали от проблемы „навозного кризиса“. Это было связано с использованием лошадиной тяги», — объяснил Еремчук в интервью с журналистом издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта по автомобилям, в то время проблема казалась безнадежной, но она решилась с появлением общественного электротранспорта и автомобилей. Со временем самим машинам пришлось стать проблемой: они загрязняют окружающую среду и наносят вред здоровью людей.

«Автомобили отравляют атмосферу, в результате чего меняется климат. Технологиям нужно сделать следующий шаг. Этот шаг — переход на электромобили. Это неизбежный путь к улучшению экологической ситуации во всем мире», — подчеркнул собеседник.

Еремчук уверен, что через десять лет электромобили станут основным средством передвижения в крупных городах.

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