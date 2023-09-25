Стало известно, когда электромобили заменят топливные авто

«Сейчас мы находимся на таком же этапе развития, какой был мир 100 лет назад, когда города страдали от проблемы „навозного кризиса“. Это было связано с использованием лошадиной тяги», — объяснил Еремчук в интервью с журналистом издания «Подмосковье сегодня».