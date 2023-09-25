Стало известно, когда начнет холодать в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В понедельник температура составит 26 градусов, должна быть облачная погода. А скорость ветра достигнет пяти метров в секунду.
Со вторника по четверг потеплеет до 27 градусов, ветер станет еще сильнее. И вместе с этим сохранится облачная погода.
В пятницу ожидается ветреная погода с температурой 26 градусов. С субботы, 30 сентября, она начнет опускаться, столбики термометров на выходных покажут 24 градуса.
Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.