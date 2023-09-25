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Published Сегодня, 05:07

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Updated Сегодня, 05:09

Стало известно, когда начнет холодать в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда начнет холодать в Ростове-на-Дону

25 сентября 2023, 05:07
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с 30 сентября температура воздуха пойдет на спад, сообщили синоптики.

В понедельник температура составит 26 градусов, должна быть облачная погода. А скорость ветра достигнет пяти метров в секунду.

Со вторника по четверг потеплеет до 27 градусов, ветер станет еще сильнее. И вместе с этим сохранится облачная погода.

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В пятницу ожидается ветреная погода с температурой 26 градусов. С субботы, 30 сентября, она начнет опускаться, столбики термометров на выходных покажут 24 градуса.

Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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