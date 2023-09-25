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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Товары для ремонта резко взлетели в цене в Ростовской области

Товары для ремонта резко взлетели в цене в Ростовской области

25 сентября 2023, 05:33
Фото: 1MI
В Ростовской области за два года сильно подорожали некоторые товары для ремонта, сообщили RostovGazeta на портале «Продажи.Рф».

Товары дорожали в зависимости от производителя. Так, обои Ateliero выросли в цене на 134%, «Палитра» — 114%, Azori — 46%. За это время стала дешевле продукция Elysium, Euro Decor, «Артекс».

Кроме того, в регионе подорожали керамическая плитка и керамогранит. Выросли в цене клей для обоев и ламинат.

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Дороже также обойдутся монтажная пена и потолочные плинтусы.

Некоторые светодиодные лампы выросли в цене до 153%. Но стала дешевле продукция Wolta, «Старт», Uniel.

За последние два года увеличилась стоимость смесей для пола.

Ранее стало известно, что подгузники подорожали минимум вдвое в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Последние новости Ростова на сегодня
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