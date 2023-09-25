Товары для ремонта резко взлетели в цене в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Товары дорожали в зависимости от производителя. Так, обои Ateliero выросли в цене на 134%, «Палитра» — 114%, Azori — 46%. За это время стала дешевле продукция Elysium, Euro Decor, «Артекс».
Кроме того, в регионе подорожали керамическая плитка и керамогранит. Выросли в цене клей для обоев и ламинат.
Дороже также обойдутся монтажная пена и потолочные плинтусы.
Некоторые светодиодные лампы выросли в цене до 153%. Но стала дешевле продукция Wolta, «Старт», Uniel.
За последние два года увеличилась стоимость смесей для пола.
Ранее стало известно, что подгузники подорожали минимум вдвое в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.