Трамвай сошел с рельсов и спровоцировал пробку в Ростове

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Они рассказали, что авария произошла в районе Центрального рынка. Здесь сошедший с рельсов вагон частично перекрыл движение, что привело к пробкам.
Согласно данным онлайн-карт, в этой зоне появились небольшие заторы, поэтому водителям приходится снижать скорость. Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
«Трамваи сами намекают на то, что пора от них избавляться, чтобы не создавать огромных пробок», — написали пользователи в комментариях.
«С трамваями в городе беда», — заявили горожане.
Ранее скоростной трамвай влетел в машину скорой помощи в Таганроге. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.