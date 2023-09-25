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Трамвай сошел с рельсов и спровоцировал пробку в Ростове

Трамвай сошел с рельсов и спровоцировал пробку в Ростове

25 сентября 2023, 13:39
Фото: t.me/rstv01
Трамвай сошел с рельсов и спровоцировал пробку в Ростове
В Ростове-на-Дону днем в понедельник, 25 сентября, с рельсов сошел трамвай, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что авария произошла в районе Центрального рынка. Здесь сошедший с рельсов вагон частично перекрыл движение, что привело к пробкам.

Согласно данным онлайн-карт, в этой зоне появились небольшие заторы, поэтому водителям приходится снижать скорость. Официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

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«Трамваи сами намекают на то, что пора от них избавляться, чтобы не создавать огромных пробок», — написали пользователи в комментариях.

«С трамваями в городе беда», — заявили горожане.

Ранее скоростной трамвай влетел в машину скорой помощи в Таганроге. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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