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Улица Орбитальная в Ростове превратилась в реку из-за аварии 25 сентября

Улица Орбитальная в Ростове превратилась в реку из-за аварии 25 сентября

25 сентября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Улица Орбитальная в Ростове превратилась в реку из-за аварии 25 сентября
В Ростове-на-Дону по улице Орбитальной потекли потоки воды из-за коммунальной аварии, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По информации канала, прорвало магистральный водопровод, из-за чего большое количество воды попало на дорогу и затопило ее. Теперь проезжая часть больше похожа на реку, по которой машины передвигаются на низкой скорости.

«На месте нелегальной автостоянки произошел порыв водовода. В настоящее время течь устранена, используется резервная схема водоснабжения жителей, ограничений подачи воды нет», — уточнили в Ростоводоканале.

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Улица Орбитальная в Ростове превратилась в реку из-за аварии 25 сентября
Видео: t.me/tutina

Отмечается, что сейчас продолжаются восстановительные работы, но о сроках их завершения информации нет.

Между тем, горожане на видео засняли затопленную проезжую часть и распространили ролик в Интернете.

Ранее ростовчане заявили о затопленной улице Оганова 16 сентября.

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