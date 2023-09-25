Улица Орбитальная в Ростове превратилась в реку из-за аварии 25 сентября

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
По информации канала, прорвало магистральный водопровод, из-за чего большое количество воды попало на дорогу и затопило ее. Теперь проезжая часть больше похожа на реку, по которой машины передвигаются на низкой скорости.
«На месте нелегальной автостоянки произошел порыв водовода. В настоящее время течь устранена, используется резервная схема водоснабжения жителей, ограничений подачи воды нет», — уточнили в Ростоводоканале.
Отмечается, что сейчас продолжаются восстановительные работы, но о сроках их завершения информации нет.
Между тем, горожане на видео засняли затопленную проезжую часть и распространили ролик в Интернете.
Ранее ростовчане заявили о затопленной улице Оганова 16 сентября.