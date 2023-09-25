В Госдуме предложили расширить условия льготной ипотеки в новых регионах

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что новым регионам предоставляется всесторонняя поддержка с момента их вхождения в состав РФ. Он отметил, что уже существуют различные льготы, такие как субсидии, свободная экономическая зона и специальные условия при поступлении в ВУЗы. Города также восстанавливаются, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако депутат считает, что существующие льготы нужно улучшить. Он предложил сократить или полностью отменить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Это будет хорошим подарком к первой годовщине присоединения.
Программа льготной ипотеки уже действует для жителей указанных регионов с января текущего года. По ней можно получить ипотечный кредит под 2% годовых на сумму до 6 миллионов рублей.