В Госдуме предложили расширить условия льготной ипотеки в новых регионах

Депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что новым регионам предоставляется всесторонняя поддержка с момента их вхождения в состав РФ. Он отметил, что уже существуют различные льготы, такие как субсидии, свободная экономическая зона и специальные условия при поступлении в ВУЗы. Города также восстанавливаются, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».