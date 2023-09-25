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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Госдуме предложили расширить условия льготной ипотеки в новых регионах

25 сентября 2023, 13:14
Скоро новые регионы отметят годовщину присоединения к России. Население ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей нуждается в особой поддержке для адаптации к новым условиям.

Депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что новым регионам предоставляется всесторонняя поддержка с момента их вхождения в состав РФ. Он отметил, что уже существуют различные льготы, такие как субсидии, свободная экономическая зона и специальные условия при поступлении в ВУЗы. Города также восстанавливаются, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако депутат считает, что существующие льготы нужно улучшить. Он предложил сократить или полностью отменить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Это будет хорошим подарком к первой годовщине присоединения.

Программа льготной ипотеки уже действует для жителей указанных регионов с января текущего года. По ней можно получить ипотечный кредит под 2% годовых на сумму до 6 миллионов рублей.

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